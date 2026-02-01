"Sada se pokazalo": Saša Obradović miran, sve mu je jasno poslije poraza od Mege

Trener Crvene zvezde Saša Obradović istakao je poslije poraza od Mege da ni protiv koga njegov tim ne sme da bude ispod 100 odsto spremnosti za igru.

Izvor: Youtube/KK Mega Superbet/printscreen

Crvena zvezda je poražena od Mege u ABA ligi 107:102 i tako je propustila da se osami na drugoj poziciji svoje grupe. To takođe znači da će Budućnost biti prva pošto na kolo do kraja u B grupi ima dvije pobjede više od Crvene zvezde i Cedevita Olimpije.

Nije uspio tim Saše Obradovića da zaustavi tim Vuleta Avdalovića koji je imao na kraju pet dvocifrenih igrača.

"Čestitke Megi. Zasluženo su pobijedili. Mi nismo uspjeli ni emotivno ni fizički da se oporavimo, a kada nisi na 100 odsto svaka ekipa ima šansu protiv svakoga. To se sada pokazalo. Veliki, preveliki broj poena. Osjetio se umor i na kraju nisu ni igrali neki igrači koji bi možda završavali. Ispred nas je velika nedjelja i zato ovo treba staviti iza sebe i razmišljati o narednoj nedjelji", rekao je poslije meča Saša Obradović.

Sada Crvenu zvezdu čekaju prvo dva meča sa Hapoelom i Makabijem u Evroligi, a zatim kraj prve faze ABA lige sa duelom protiv Budućnosti.