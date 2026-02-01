logo
"Ovo stvarno postaje nečuveno": Džordan Nvora digao glas, ovo što rade Amerikanci nema smisla

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Džordan Nvora se osvrnuo na situaciju u kojoj se sada profesionalni košarkaši vraćaju u NCAA.

Džordan Nvora o NCAA Izvor: MN PRESS

Nevjerovatne stvari se dešavaju u posljednje vrijeme u NCAA. Vidjeli smo kako je sa pravilima koja su dozvolila plaćanje igrača u koledž košarci veliki broj profesionalaca odlučio da se vrati na koledž. Recimo Džejms Nadži je nakon karijere u kojoj je do sada igrao u Evroligi i bio biran na draftu odlučio da se vrati na koledž i zaigra ponovo za Bejlor. 

Sada se o tome oglasio košarkaš Crvene zvezde Džordan Nvora. Nigerijac rođen u Americi je igrao tri godine na Lujvilu, a zatim ga je Milvoki uzeo na draftu kao 45. pika. Za Milvoki, Indijanu i Toronto je odigrao 206 NBA mečeva, a u ruki sezoni je sa Janisom Adetokumbom uzeo i šampionsku titulu. 

Pored svega što je uradio u karijeri sada on ima još dvije godine koledža, pa bi po novim pravilima mogao da se vrati i nastupa još dvije sezone u koledž sistemu.

"Ja zaista imam mogućnost da igram još dvije godine na koledžu ako krenem tim putem, zbog one kovid sezone. Volim Lujvil ali ovo postaje nečuveno. NIjedan bivši draft pik ili NBA igrač ne bi trebalo da se vraća na koledž osim ako ne želi samo da dobije diplomu", rekao je Nvora.

Ove sezone u dresu Crvene zvezde jedan je od najboljih strijelaca Evrolige sa 17,4 poena i 4,5 skokvoa po meču uz 1,3 asistencije. U 206 NBA utakmica postizao je 7,6 poena, imao je 3,2 skoka i upisavao asistenciju po meču.

Tagovi

KK Crvena zvezda Džordan Nvora NCAA

