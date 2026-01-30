Sjajne vijesti za Zvezdu iz Evrolige: Poklapaju se rezultati, značajno rastu šanse za plej-of

Crvena zvezda čula odlične vijesti iz Monaka i Vitorije u večeri u kojoj je pobijedila Dubaija

Izvor: EPA/ANDREJ CUKIC

Crvena zvezda u petak je pobijedila Dubai u Beogradskoj areni, a uz to je čula i da su izgubili njeni direktni rivali iz "Top 10 zone". Najprije je organizaciono uzdrmani Monako izgubio kod kuće od Virtusa Duška Ivanovića (82:84), a onda je pao i Žalgiris, jer ga je Baskonija pobijedila kod kuće 102:91.

Na taj način, Zvezda je konačno počela da naplaćuje pobjede u nizu i povratak u dobru formu. Poslije 25. kola, sa skorom 15-10 ona je za poziciju bolja nego dosad - deveta i izjednačena sa Monakom (15-10), protiv koga ima pozitivan skor 2-0 ove sezone. Istovremeno, Žalgiris je pao na 10. mjesto i porazom u Vitoriji ostao je na učinku 14-11.

Prvi ispod crte je ostao Virtus, na dvije pobjede zaostatka (12-13), ali nema dileme da će Ivanovićev tim iskoristiti svaku priliku da "napadne" u plej-in zonu.

PAO pobedio ASVEL uz ogromne muke Ekipa Ergina Atamana uz velike probleme je pobijedila na gostovanju ASVEL-u, 79:78. Na taj način, "zeleni" su spriječili Zvezdu da dodatno popravi svoju poziciju.

Sljedeća sedmica donosi jako važne utakmice "duplog kola", koje Zvezdi u borbi za plej-of donosi još dvije utakmice u kojima bi pobjede imale ogroman značaj - protiv "besnog" Hapoela u utorak, a onda i protiv Makabija u petak.

S tim u vezi, potencijalno je jako važna utakmica Žalgiris - Monako, zakazana za utorak u Kaunasu. Biće to direktan okršaj Zvezdinih rivala, poslije kojeg bi jedan od ta dva tima mogao da kompromituje svoje šanse da uđe u doigravanje, iako je i dalje daleko kraj ligaškog dijela.

