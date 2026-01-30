"Dolazi nam tim sa bijesom u sebi": Saša Obradović i svi u Zvezdi svjesni šta ih čeka

Crvena zvezda je pobijedila Dubai i produžila seriju trijumfa u Evroligi, a trener crveno-bijelih Saša Obradović upozorio šta čeka njegovu ekipu naredne sedmice.

Izvor: Printscreen/YouTube/KK Crvena zvezda

Crvena zvezda pobijedila je Dubai i "vezala" četvrtu pobjedu u nizu u Evroligi, za skor 15-10. Sa probuđenom formom i mnogo više optimizma crveno-bijeli ulaze u februar - i najvažnije, sa mnogo stabilnijom pozicijom na tabeli, gdje su se učvrstili u Top 10 zoni.

Nakon utakmice novinarima se obratio trener Crvene zvezde i prokomentarisao povratak Džoela Bolomboja.

"Jedan je od boljih centara u modernoj Evroligi, može da igra različite odbrane, veoma je mobilan i to svakoj ekipi treba. Odradio je super posao. Drugačiji je reket kada je on unutra. Još mu fali malo igračke forme, ali definitivno je vidljivo da je veliko pojačanje", rekao je Saša Obradović.

"Pad u drugoj četvrtini je nedopustiv"

"Pad u igri u drugoj četvrtini nije trebalo da se desi. Nije lako, nekada počneš jako dobro, a odigrali smo možda najbolju četvrtinu ove sezone, večerašnju prvu. Poslije toga malo dođe do zadovoljstva. Uzimam i na sebe odgovornost za to, možda ni sistem nije bio najbolji, možda je moglo drugačije da se radi. Tražio sam petorku koja je možda bila vidljivija i bolja u odnosu na drugu četvrtinu. Neki igrači su možda malo slabije ušli u meč sa klupe i možda je i za očekivati da nemaš sve četiri četvtine na istom nivou. Važno je da smo našli poslije toga ritam i prave petorke", istakao je Obradović.

Dobio je trener Zvezde i pitanje da prokomentariše još jednu sjajnu partiju Ebuke Izundua, koji je postigao 18 poena, uz osam skokova.

"Izundu je sigurno prijatno iznenađenje u čitavoj Evroligi. Prije svega je fenomenalan kao osoba, radi male stvari, vidljive i nevidljive, esencijalno važne. On je u ovom trenutku naš najbolji centar, rekao bih".

Naredni protivnik Crvene zvezde je Hapoel koji je u lošoj formi i mora da se "vadi" u Beogradskoj areni.

"Dolazi nam ekipa koja ima dosta bijesa u sebi, jer su doživjeli poraze u posljednjim utakmicama. Još jedan dobar izazov. Svi smo svjesni da svaka pobjeda mnogo znači. U dobroj smo poziciji i trebalo bi to zadržati", zaključio je Obradović.