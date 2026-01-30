Crvena zvezda - Dubai uživo: Džordan Nvora se pojavio kad je najvažnije

Centar Dubaija i bivši igrač Zvezde na zagrijavanju pred meč protiv crveno-bijelih
Pritisak Jaka i Kalinića, zakucavanje Nvore
Još jedan koš Zvezdinog Nigerijca, za 63:58 na dva minuta do kraja treće četvrtine.
Važno zakucavanje Džordana Nvore
Protrčao je kraj čeone linije i zuakucao sa obje ruke uz prekršaj, za vođstvo 58:52 u 26. minutu. To je njegov 11 poen i samo je Mekintajer sa 13 trenutno efikasniji od njega u Zvezdi.
34' Tehnička za Sašu Obradovića!
Mekinli-Rajt pogodio je trojku, a onda i pogodio slobodno bacanje pošto je Saša Obradović dobio tehničku jer je zakoračio u teren
Problem za Dubai
Džastin Anderson je doživio bolan pad, na samo poen razlike (47:46 za Zvezdu). Bio je ključni igrač gostiju u velikom povratku, prije svega defanzivno.
Poluvrijeme: Crvena zvezda - Dubai 44:41
Dubai na posjed zaostatka, 44:41!
Dvejn Bejkon napravio je faul u napadu, pa ušao u raspravu sa sudijama. Rezultat u drugoj četvrtini je 25:10 za goste
16' Gosti prepolovili zaostatak
Kabengele je pogododio trojku za 42:32 nakon što je Zvezda imala plus 21. Moneke je potom dobio tehničku zbog simuliranja faula pri šutu za tri.
15' Dubai bolji u drugoj četvrtini
Serija Dubaija 10:0
Nakon 34:14 na kraju prve četvrtine uzvratili su gosti serijom 10:0 na početku druge dionice
Odželej zakucava 32:11, Dubai ne zna šta ga je snašlo
Jurica Golemac ponovo mora da pozove tajm-aut, dok njegov tim ne uspjeva da dođe sebi pred Zvezdinim naletima
Zvezda gazi u Areni, 30:11!
I Džered Batler ubacio je trojku za velikih "plus 17" u korist Zvezde u 8. minutu
Tehnička za Golemca
Ušao je u teren trener Dubaija, žaleći se da su sudije tri puta propustile da dosude prekršaj u korist njegove ekipe
Mekintajer ne može da promaši, 20:7
I treću trojku je ubacio Zvezdin plejmejker, a onda je u kontri asistirao Ebuki Izunduu, za vođstvo "plus 13" u 6. minutu utakmice.
4' Ponovo Mekintajer, za tri
Odličan početak Zvezdinog plejmejkera, za vođsvo 15:7. Poentirali su crveno-bijeli u svim napadima i zato je Jurica Golemac morao da pozove tajm-aut
Zbog ovoga se čekao povratak Bolomboja!
Atraktivno zakucavanje za vođstvo crveno-bijelih 10:5
3' I Mekintajer ubacuje trojku
Plejmejker Zvezde sa distance za 6:3
1' Za početak, trojka na trojku!
Mekinli Rajt pogodio je prvu trojku za goste, a Nikola Kalinić za domaće, za rezultat 3.3
Kako stoji Dubai?
Večerašnji Zvezdin gost ima učinak 11-13 i za sobom ubjedljivu pobjedu protiv Pariza u prošlom kolu (99:79, u gostima). Tim Jurice Golemca prethodno je izgubio u četiri od pet kola.
Sastav Dubaija
Tu su bivši igrači Zvezde Filip Petrušev i Nemanja Dangubić, koji je i bivši igrač Partizana, kao i Aleksa Avramović i Bruno Kaboklo, njegovi večerašnji saigrači.
Ovo je tim Jurice Golemca: Dangubić, Bejkon, Avramović, Abas, Prepelič, Anderson, Musa, Kabengele, Rajt, Petrušev, Kamenjaš, Kaboklo
Ovo je sastav Zvezde - Bolomboj u 12
Miler Mekintajer, Batler, Davidovac, Kalinić, Dobrić, Izundu, Motiejunas, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke, Dos Santos.
Van tima su Stefan Miljenović i Tajson Karter, koji još nije dovoljno oporavljen. Povrijeđeni su još i Hasijel Rivero, Uroš Plavšić, i Ajzeja Kenan, dok je Devonte Grejem pred odlaskom
Zvezda igra za nastavak serije
Crveno-bijeli imaju tri vezane pobjede na gostovanjima (Armani, Monako, Virtus) i tako su popravili svoj skor na 14-10.
Tabela Evrolige
Dobro došli u tekstualni prenos
Duel Crvena zvezda - Dubai počeće u 20 časova u Beogradskoj areni. Za sada djeluje - uz nastup Fliipa Petruševa, srpskog centra koji je prethodnih dana imao problem sa mišićem "zadnje lože", ali je bio na zagrijavanju u Areni. Uz njega, u timu gostiju su i Džanan Musa, Džastin Anderson i Mfiondu Kabengele su u timu Dubaija protiv Crvene zvezde.