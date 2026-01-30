Crvena zvezda - Dubai uživo: Džordan Nvora se pojavio kad je najvažnije

21 : 29 Pritisak Jaka i Kalinića, zakucavanje Nvore Još jedan koš Zvezdinog Nigerijca, za 63:58 na dva minuta do kraja treće četvrtine.

21 : 21 Važno zakucavanje Džordana Nvore Protrčao je kraj čeone linije i zuakucao sa obje ruke uz prekršaj, za vođstvo 58:52 u 26. minutu. To je njegov 11 poen i samo je Mekintajer sa 13 trenutno efikasniji od njega u Zvezdi.

21 : 14 34' Tehnička za Sašu Obradovića! Mekinli-Rajt pogodio je trojku, a onda i pogodio slobodno bacanje pošto je Saša Obradović dobio tehničku jer je zakoračio u teren

21 : 11 Problem za Dubai Džastin Anderson je doživio bolan pad, na samo poen razlike (47:46 za Zvezdu). Bio je ključni igrač gostiju u velikom povratku, prije svega defanzivno.

20 : 52 Poluvrijeme: Crvena zvezda - Dubai 44:41

20 : 46 Dubai na posjed zaostatka, 44:41! Dvejn Bejkon napravio je faul u napadu, pa ušao u raspravu sa sudijama. Rezultat u drugoj četvrtini je 25:10 za goste

20 : 41 16' Gosti prepolovili zaostatak Kabengele je pogododio trojku za 42:32 nakon što je Zvezda imala plus 21. Moneke je potom dobio tehničku zbog simuliranja faula pri šutu za tri.

20 : 38 15' Dubai bolji u drugoj četvrtini

20 : 29 Serija Dubaija 10:0 Nakon 34:14 na kraju prve četvrtine uzvratili su gosti serijom 10:0 na početku druge dionice

20 : 20 Odželej zakucava 32:11, Dubai ne zna šta ga je snašlo Jurica Golemac ponovo mora da pozove tajm-aut, dok njegov tim ne uspjeva da dođe sebi pred Zvezdinim naletima

20 : 17 Zvezda gazi u Areni, 30:11! I Džered Batler ubacio je trojku za velikih "plus 17" u korist Zvezde u 8. minutu

20 : 13 Tehnička za Golemca Ušao je u teren trener Dubaija, žaleći se da su sudije tri puta propustile da dosude prekršaj u korist njegove ekipe

20 : 12 Mekintajer ne može da promaši, 20:7 I treću trojku je ubacio Zvezdin plejmejker, a onda je u kontri asistirao Ebuki Izunduu, za vođstvo "plus 13" u 6. minutu utakmice.

20 : 07 4' Ponovo Mekintajer, za tri Odličan početak Zvezdinog plejmejkera, za vođsvo 15:7. Poentirali su crveno-bijeli u svim napadima i zato je Jurica Golemac morao da pozove tajm-aut

20 : 06 Zbog ovoga se čekao povratak Bolomboja! Atraktivno zakucavanje za vođstvo crveno-bijelih 10:5

20 : 03 3' I Mekintajer ubacuje trojku Plejmejker Zvezde sa distance za 6:3

20 : 02 1' Za početak, trojka na trojku! Mekinli Rajt pogodio je prvu trojku za goste, a Nikola Kalinić za domaće, za rezultat 3.3

19 : 53 Kako stoji Dubai? Večerašnji Zvezdin gost ima učinak 11-13 i za sobom ubjedljivu pobjedu protiv Pariza u prošlom kolu (99:79, u gostima). Tim Jurice Golemca prethodno je izgubio u četiri od pet kola.

19 : 38 Sastav Dubaija Tu su bivši igrači Zvezde Filip Petrušev i Nemanja Dangubić, koji je i bivši igrač Partizana, kao i Aleksa Avramović i Bruno Kaboklo, njegovi večerašnji saigrači. Ovo je tim Jurice Golemca: Dangubić, Bejkon, Avramović, Abas, Prepelič, Anderson, Musa, Kabengele, Rajt, Petrušev, Kamenjaš, Kaboklo

19 : 38 Ovo je sastav Zvezde - Bolomboj u 12 Miler Mekintajer, Batler, Davidovac, Kalinić, Dobrić, Izundu, Motiejunas, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke, Dos Santos. Van tima su Stefan Miljenović i Tajson Karter, koji još nije dovoljno oporavljen. Povrijeđeni su još i Hasijel Rivero, Uroš Plavšić, i Ajzeja Kenan, dok je Devonte Grejem pred odlaskom

19 : 37 Zvezda igra za nastavak serije Crveno-bijeli imaju tri vezane pobjede na gostovanjima (Armani, Monako, Virtus) i tako su popravili svoj skor na 14-10.

