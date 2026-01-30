logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda - Dubai uživo: Džordan Nvora se pojavio kad je najvažnije 0
Crvena zvezda Dubai Evroliga uživo prenos livestream
Crvena zvezda Dubai Evroliga uživo prenos livestream
0

Crvena zvezda - Dubai uživo: Džordan Nvora se pojavio kad je najvažnije

Možda će vas zanimati

Možda će vas zanimati

Centar Dubaija i bivši igrač Zvezde na zagrijavanju pred meč protiv crveno-bijelih

Možda će vas zanimati

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
21:29

Pritisak Jaka i Kalinića, zakucavanje Nvore

Još jedan koš Zvezdinog Nigerijca, za 63:58 na dva minuta do kraja treće četvrtine.

21:21

Važno zakucavanje Džordana Nvore

Protrčao je kraj čeone linije i zuakucao sa obje ruke uz prekršaj, za vođstvo 58:52 u 26. minutu. To je njegov 11 poen i samo je Mekintajer sa 13 trenutno efikasniji od njega u Zvezdi.

21:14

34' Tehnička za Sašu Obradovića!

Mekinli-Rajt pogodio je trojku, a onda i pogodio slobodno bacanje pošto je Saša Obradović dobio tehničku jer je zakoračio u teren

21:11

Problem za Dubai

Džastin Anderson je doživio bolan pad, na samo poen razlike (47:46 za Zvezdu). Bio je ključni igrač gostiju u velikom povratku, prije svega defanzivno.

20:52

Poluvrijeme: Crvena zvezda - Dubai 44:41

20:46

Dubai na posjed zaostatka, 44:41!

Dvejn Bejkon napravio je faul u napadu, pa ušao u raspravu sa sudijama. Rezultat u drugoj četvrtini je 25:10 za goste

20:41

16' Gosti prepolovili zaostatak

Kabengele je pogododio trojku za 42:32 nakon što je Zvezda imala plus 21. Moneke je potom dobio tehničku zbog simuliranja faula pri šutu za tri.

20:38

15' Dubai bolji u drugoj četvrtini

20:29

Serija Dubaija 10:0

Nakon 34:14 na kraju prve četvrtine uzvratili su gosti serijom 10:0 na početku druge dionice

20:20

Odželej zakucava 32:11, Dubai ne zna šta ga je snašlo

Jurica Golemac ponovo mora da pozove tajm-aut, dok njegov tim ne uspjeva da dođe sebi pred Zvezdinim naletima

20:17

Zvezda gazi u Areni, 30:11!

I Džered Batler ubacio je trojku za velikih "plus 17" u korist Zvezde u 8. minutu

20:13

Tehnička za Golemca

Ušao je u teren trener Dubaija, žaleći se da su sudije tri puta propustile da dosude prekršaj u korist njegove ekipe

20:12

Mekintajer ne može da promaši, 20:7

I treću trojku je ubacio Zvezdin plejmejker, a onda je u kontri asistirao Ebuki Izunduu, za vođstvo "plus 13" u 6. minutu utakmice.

20:07

4' Ponovo Mekintajer, za tri

Odličan početak Zvezdinog plejmejkera, za vođsvo 15:7. Poentirali su crveno-bijeli u svim napadima i zato je Jurica Golemac morao da pozove tajm-aut

20:06

Zbog ovoga se čekao povratak Bolomboja!

Atraktivno zakucavanje za vođstvo crveno-bijelih 10:5

20:03

3' I Mekintajer ubacuje trojku

Plejmejker Zvezde sa distance za 6:3

20:02

1' Za početak, trojka na trojku!

Mekinli Rajt pogodio je prvu trojku za goste, a Nikola Kalinić za domaće, za rezultat 3.3

19:53

Kako stoji Dubai?

Večerašnji Zvezdin gost ima učinak 11-13 i za sobom ubjedljivu pobjedu protiv Pariza u prošlom kolu (99:79, u gostima). Tim Jurice Golemca prethodno je izgubio u četiri od pet kola.

19:38

Sastav Dubaija

Tu su bivši igrači Zvezde Filip Petrušev i Nemanja Dangubić, koji je i bivši igrač Partizana, kao i Aleksa Avramović i Bruno Kaboklo, njegovi večerašnji saigrači.

Ovo je tim Jurice Golemca: Dangubić, Bejkon, Avramović, Abas, Prepelič, Anderson, Musa, Kabengele, Rajt, Petrušev, Kamenjaš, Kaboklo

19:38

Ovo je sastav Zvezde - Bolomboj u 12

Miler Mekintajer, Batler, Davidovac, Kalinić, Dobrić, Izundu, Motiejunas, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke, Dos Santos.

Van tima su Stefan Miljenović i Tajson Karter, koji još nije dovoljno oporavljen. Povrijeđeni su još i Hasijel Rivero, Uroš Plavšić, i Ajzeja Kenan, dok je Devonte Grejem pred odlaskom

19:37

Zvezda igra za nastavak serije

Crveno-bijeli imaju tri vezane pobjede na gostovanjima (Armani, Monako, Virtus) i tako su popravili svoj skor na 14-10.

19:37

Tabela Evrolige



Standings provided by Sofascore

19:26

Dobro došli u tekstualni prenos

Duel Crvena zvezda - Dubai počeće u 20 časova u Beogradskoj areni. Za sada djeluje - uz nastup Fliipa Petruševa, srpskog centra koji je prethodnih dana imao problem sa mišićem "zadnje lože", ali je bio na zagrijavanju u Areni. Uz njega, u timu gostiju su i Džanan Musa, Džastin Anderson i Mfiondu Kabengele su u timu Dubaija protiv Crvene zvezde.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Najnovije