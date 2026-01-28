Otkriveno gdje Crvena zvezda čeka Dubai: Navijači su danima čekali ovu informaciju

Crvena zvezda će protiv Dubaija u Evroligi igrati u Beogradskoj areni, pred daleko većim brojem navijača nego što bi to bio slučaj da je meč na programu u hali "Aleksandar Nikolić".

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde igraće utakmicu 25. kola Evrolige sa Dubaijem u Beogradskoj areni, saopšteno je na zvaničnom sajtu kluba! Za ovaj meč postojala je dilema oko mjesta odigravanja, jer je u prije samo nekoliko dana završeno Evropsko prvenstvo u vaterpolu, pa je postojala mogućnost da bazen ne bude na vrijeme razmontiran.

Zbog završetka EP u vaterpolu i demontaže bazena, postojala je bojazan da će ovaj meč biti igran u hali "Aleksandar Nikolić" koja je kapaciteta 8.000 mjesta, ali je nakon velikih napora nadležnih službi Beogradske Arene, organizatora EP u vaterpolu, Ministarstva sporta i omladine Republike Srbije, kao i grada Beograda dvorana osposobljena za ovu važnu utakmicu crveno-bijelih!

"Predsjednik KK Crvena zvezda Željko Drčelić u ime cijelog kluba se ovom prilikom zahvaljuje svima koji su dali veliki doprinos da crveno-bijeli dočekaju Dubai u Beogradskoj Areni: Ministarstvu sporta Republike Srbije, Organizatorima evropskog šampionata u vaterpolu, Vaterpolo savezu Srbije, Beogradskoj Areni, direktoru Stefanu Babiću i svima koji su uložili izuzetne napore da se dvorana adaptira i da naš klub igra utakmicu u Beogradskoj Areni u petak", navodi se na zvaničnom sajtu Crvene zvezde.