Da li Grejem odlazi iz Zvezde? "Klub je rekao sve"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Trener Crvene zvezde Saša Obradović bio je upitan da li će Amerikanac napustiti klub.

Da li Devonte Grejem odlazi iz Crvene zvezde Izvor: MN PRESS

Da li će Devonte Grejemotići iz Crvene zvezde? Nakon što nije bio u timu u meču protiv Beča, oglasio se klub.

"Nemamo šta da demantujemo i potvrđujemo, kada bude nešto konkretno, kao klub ćemo se oglasiti saopštenjem ili bilo čim. Za sada nema ništa konkretno. Večeras je bila trenerova odluka da ne bude u 12, kao i još nekih igrača", rekao je portparol Igor Vujičin na konferenciji za novinare.

Zašto nije bio u timu u ponedjeljak u meču ABA lige u "Pioniru"?

"Klub je rekao. Odluka trenera", rekao je trener Saša Obradović.

U toku večeri objavljena je informacija da će Grejem otići i da klub već pokušava da nađe način da se rastane sa njim poslije neuspješne polugodišnje epizode u crveno-bijelom bivšeg NBA plejmejkera.

U međuvremenu, postaje očigledno da Grejem neće konkurisati za mjesto u timu u petak protiv Dubaija u Evroligi, a ni poslije toga.

