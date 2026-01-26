Amerikanac odlazi iz Zvezde: Uzeo patike, spakovao se i više se nije javio

Američki plejmejker Devonte Grejem pred odlaskom iz Zvezde

Izvor: MN PRESS

Bivši NBA plejmejker Devonte Grejem je pred odlaskom iz Zvezde, objavio je "Mozzart sport". Njegovo odsustvo iz tima u meču protiv Beča u ABA ligi u ponedjeljak još jedna je naznaka skorog rastanka crveno-bijelih i Amerikanca koji nije opravdao očekivanja.

Prema istom izvoru, Zvezda već određeno vrijeme pokušava da se rastane sa njim, postojala je mogućnost da ode u Kinu, ali je problem bio u tome što nijedan tim nije htio da preuzme njegovu platu - jednu od najvećih u Zvezdi.

"Kako se može čuti, Grejem je u nedjelju uzeo svoje patike, odnio i poslije se nije javljao", navedeno je.

Devonte Grejem (30) stigao je prošlog ljeta u Zvezdu kao dugogodišnji NBA plejmejker i bivši igrač Šarlota, Nju Orlansa, San Antonija i razvojnog tima Losa Anđeles Lejkersa. Međutim, uz problem sa povredom tokom jeseni nije uspio da se nametne, niti da pokaže da može da pomogne ekipi Saše Obradovića.

Zbog toga, rastanak Zvezde i bivšeg studenta koledža Kanzas neće nikoga iznenaditi, s obzirom na njegovo često odsustvo i kada je zdrav, kao i na njegov zanemarljiv učinak od tri poena u prosjeku u Evroligi.