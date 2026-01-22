"Veći lopov nego ja - nevjerovatno": Miličić bez dlake na jeziku o NBA pojačanju Zvezde

Bivši košarkaš Crvene zvezde Darko Miličić govorio je o igračima kluba sa Malog Kalemegdana.

Bivši košarkaš Crvene zvezde, ali i nekadašnji NBA igrač Darko Miličić prokomentarisao je dešavanja u klubu sa Malog Kalemegdana. Posebno se osvrnuo na platu jednog od igrača, a kako je i sam Miličić poznat javnosti po upadljivim izjavama i ovog puta je iskoristio priliku da se našali na svoj način.

Želio je drugi pik na NBA draftu 2003. svima da objasni kakav je igrač Devonte Grejem iz Crvene zvezde, pa je to učinio na slikovit način. Odmah je bilo jasno da bivši košarkaš nije zadovoljan pruženim partijama novajlije u timu, naročito zbog toga jer veći dio vremena tridesetogodišnji Amerikanac provodi na klupi.

"Ne znam da li je iko doveden, a da poslije toga vrijedi više, nakon godinu ili dvije. Uglavnom su svi vrijedili manje. Svi su dobijali neke ugovore mimo svake pameti", rekao je Miličić u košarkaškom podkastu "Luka i Kuzma".

"Kad sam čuo koliko ovaj Grejem u Zvezdi ima, zapanjio sam se. On čovjek ne igra, on je gori od mene - veći lopov nego ja. Nevjerovatno. To mi je fascinantno", našalio se Miličić i na svoj račun, ali je ujedno i kritikovao igru Amerikanca.

"Kad pogledamo Evroligu, pa negdje i da razumiješ, ali da ABA ligi par juniora ne može da dobije šansu, to mi je fascinantno. Ima ih previše (stranaca), očigledno je to takva moda. Ne znam", dodao je Miličić.

"U Zvezdi i ima po koji naš momak, a u Partizanu je tragična situacija", dodao je bivši košarkaš.

Američki košarkaš stigao je kao ljetno pojačanje u Crvenu zvezdu. Međutim, bivši NBA igrač nije pokazao ono što se od njega očekivalo. Njegov učinak je vrlo skroman - dosad je odigrao svega 15 utakmica. U Evroligi je nevidljiv, dok je najbolji susret bio onaj u Sloveniji, kad je Iliriji ubacio 12 poena, a nedelju dana ranije Cedevita Olimpiji 10, te se činilo da pomalo hvata ritam, makar u regionalnom takmičenju.

Devonte je u Zvezdu stigao uz jednogodišnji ugovor, a za 10 mjeseci u Beogradu dobiće platu od 1.000.000 evra. Usaglasićemo se da je cifra nevjerovatno velika za igrača koji je nevidljiv čak i u ABA ligi. Trener Saša Obradović više povjerenja poklanja Brazilcu Jagu dos Santosu, koji iako već duže vremena nije na vrhuncu karijere, ipak dobija više prostora, što dovoljno govori o tome kakav utisak je ostavio NBA veteran.

