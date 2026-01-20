Saša Obradović promašio svlačionicu Zvezde: Ušao pravo kod protivnika, zbunio se i pred kamerom

Trener Zvezde Saša Obradović emotivno podnio pobjedu protiv Monaka, drugoplasiranog tima tabele Evrolige i svog nekadašnjeg tima. Poslije utakmice se zbunio i pred kamerama i u tunelu ka svlačionicama.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Trener Crvene zvezde pokušavao je da zadrži mir u velikoj pobjedi protiv Monaka, ali nije mu uspjelo. Najprije je zatražio tajm-aut koji nije želio u posljednjem trenutku meča, pa je stao pred kameru TV Arena sport i na pitanje na srpskom jeziku počeo da odgovara na engleskom.

Da li ste mogli da očekujete ovakav tok utakmice, od Zvezdinih "plus 18", do preokreta domaćih i potom pobjede Zvezde?

"You can always expect, this is Euroleague" ("Uvijek možeš da očekuješ, ovo je Evroliga"), kazao je Obradović reporterki TV Arena sport.

Kada je shvatio da je napravio kiks, uhvatio se za glavu uz osmijeh.

"Pogriješio sam i svlačionicu u koju sam tišao, ušao sam kod njih...", nasmijao se Obradović, pa se vratio odgovoru na pitanje prije svega, ovo je Evroliga, najveće takmičenje i takve amplitude gore - dole su više nego poznate, nije to više igra devedesetih, u kojoj povedeš 10 i završio si utakmicu".

"Veliki karakter, pogotovo kada je bilo najvažnije"

Analizirao je utakmicu veoma kratko.

"Mislim da smo sjajno otvorlii utakmicu, pa u jednom momentu bez ikakve potrebe imali neke izgubljene lopte koje Monaku, pogotovo na ovom terenu, daje lake poene iz kontranapada. Iz toga su našli samopouzdanje"

Naglasio je pobjednički karakter tima.

"Što se nas tiče, ekipa je kao i u Milanu pokazala veliki karakter, pogotovo kada je bilo najvažnije. U odbrani smo napravili razliku, zaustavili smo to što smo se možda mučili u nekim momentima. Rekao bih da smo napadački u nekim fazama bili malo slabiji, ali kada daš ovdje 100 poena i kada pobijediš, ništa ljepše"

Da li će se oporavljeni startni centar Džoel Bolomboj vratiti u ekipu za petak i meč protiv Virtusa u Bolonji?

"To nije moja odluka, neće ni da bude, to odlučuje ljekarski tim i jedino tako idemo"

Poslušajte Obradovićevu izjavu poslije utakmice: