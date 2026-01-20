logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Saša Obradović promašio svlačionicu Zvezde: Ušao pravo kod protivnika, zbunio se i pred kamerom

Saša Obradović promašio svlačionicu Zvezde: Ušao pravo kod protivnika, zbunio se i pred kamerom

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Trener Zvezde Saša Obradović emotivno podnio pobjedu protiv Monaka, drugoplasiranog tima tabele Evrolige i svog nekadašnjeg tima. Poslije utakmice se zbunio i pred kamerama i u tunelu ka svlačionicama.

Saša Obradović o pobjedi protiv Monaka Izvor: TV Arena sport/screenshot

Trener Crvene zvezde pokušavao je da zadrži mir u velikoj pobjedi protiv Monaka, ali nije mu uspjelo. Najprije je zatražio tajm-aut koji nije želio u posljednjem trenutku meča, pa je stao pred kameru TV Arena sport i na pitanje na srpskom jeziku počeo da odgovara na engleskom.

Da li ste mogli da očekujete ovakav tok utakmice, od Zvezdinih "plus 18", do preokreta domaćih i potom pobjede Zvezde?

"You can always expect, this is Euroleague" ("Uvijek možeš da očekuješ, ovo je Evroliga"), kazao je Obradović reporterki TV Arena sport.

Kada je shvatio da je napravio kiks, uhvatio se za glavu uz osmijeh.

"Pogriješio sam i svlačionicu u koju sam tišao, ušao sam kod njih...", nasmijao se Obradović, pa se vratio odgovoru na pitanje prije svega, ovo je Evroliga, najveće takmičenje i takve amplitude gore - dole su više nego poznate, nije to više igra devedesetih, u kojoj povedeš 10 i završio si utakmicu".

"Veliki karakter, pogotovo kada je bilo najvažnije"

Analizirao je utakmicu veoma kratko.

"Mislim da smo sjajno otvorlii utakmicu, pa u jednom momentu bez ikakve potrebe imali neke izgubljene lopte koje Monaku, pogotovo na ovom terenu, daje lake poene iz kontranapada. Iz toga su našli samopouzdanje"

Naglasio je pobjednički karakter tima.

"Što se nas tiče, ekipa je kao i u Milanu pokazala veliki karakter, pogotovo kada je bilo najvažnije. U odbrani smo napravili razliku, zaustavili smo to što smo se možda mučili u nekim momentima. Rekao bih da smo napadački u nekim fazama bili malo slabiji, ali kada daš ovdje 100 poena i kada pobijediš, ništa ljepše"

Da li će se oporavljeni startni centar Džoel Bolomboj vratiti u ekipu za petak i meč protiv Virtusa u Bolonji?

"To nije moja odluka, neće ni da bude, to odlučuje ljekarski tim i jedino tako idemo"

Poslušajte Obradovićevu izjavu poslije utakmice:

Pogledajte

01:44
Saša Obradović intervju na engleskom posle Monako Zvezda
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda Saša Obradović KK Monako Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC