Hrabro srce Crvene zvezde, herojski srušila Monako: Šokirala je Monte Karlo kada su je svi otpisali

Pobjeda Crvene zvezde nakon produžetka.

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Velika, ogromna pobjeda Crvene zvezde u Monte Karlu, gdje je savladala drugoplasirani tim na tabeli Evrolige i stekla skor 13-10. Petu pobjedu u gostima ove sezone ostvarila je pokazavši snažan karakter, jer je ispustila prednost od 18 poena iz prvog dijela meča, a onda u posljednjih pet minuta nadoknadila 10 poena zaostatka i uvela meč u produžetak.

Najbolji igrač Monaka Majk Džejms imao je šut za pobjedu, lopta je stala na prvom obruču, a onda je u produžetku Džordan Nvora uzastopnim trojkama odlučio pobjednika. Odigrao je sjajan meč Zvezdin krilni košarkaš, kada je bilo najvažnije dao najveći dio od svojih 18 poena, kao što je Džered Batler svojom magijom u završnici odveo meč u produžetak. Sjajan meč odigrao je i Zvezdin centar Ebuka Izundu sa 22 ubačena poena, 12 skokova.

Crveno-bijeli su nedeljama bili u padu forme i u problemima na koje nije uspjela da nađe odgovor, ali su pobjede u gostima protiv Armanija prošle nedjelje i Monaka ovog utorka vratile tim Saše Obradovića na stabilan skor 13-10 i u ravnopravnu borbu za plasman u plej-of. Seriju gostovanja nastaviće u petak, na utakmici protiv Virtusa u Bolonji.

Zvezda je ostvarila petu pobjedu u gostima ove sezone, kakve su se prethodnih sezona pokazale ključnim za uspjeh u trci za plasman u plej-of.