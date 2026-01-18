logo
Crvena zvezda ide u plej-in Evrolige, ništa od plej-ofa? Izašle nove predikcije, Partizan potpuno izostavljen

Crvena zvezda ide u plej-in Evrolige, ništa od plej-ofa? Izašle nove predikcije, Partizan potpuno izostavljen

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Košarkaši Crvene zvezde imaju velike šanse za plasman u Top 10, ali je plej-of još uvek daleko.

Kolike su sanse zvezda za plasman u plej of evrolige Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde nalaze se u plej-in zoni Evrolige nakon 22 odigrana kola. Uspjeli su izabranici Saše Obradovića da prebrode krizu i vrate se na pobjednički kolosijek preokretom protiv Olimpije u Milanu. Sada ih čeka duplo kolo koje kreću protiv jednog od favorita za osvajanje, ekipe Monaka, a pred ovaj duel superkompjuter je izračunao šanse za plasman timova u plej-in i plej-of.

Crveno-bijeli su trenutno na 10. poziciji sa skorom 12-10 koliko ima i Žalgiris koji je jedno mjesto bolje plasiran. Prema ovoj detaljnoj analizi, Crvena zvezda ima 60 odsto šanse da zadrži trenutnu poziciju i obezbijedi plej-in. Za Top 6 im se daju daleko manje šanse, samo 12%, dok je procenat za plasman u četiri najbolje ekipe samo 4%. Za prvi cilj biće im potrebno još osam pobjeda, što definitivno nije lak zadatak.

Samo tri tima nemaju nikakve šanse za dalji nastavak takmičenja, a to su Partizan, Asvel i Anadolu Efesa. Što se tiče najjačih timova, Monako ima najveće šanse za plasman u Top 4 čak 81%, slijedi Fenerbahče sa 61, dok se Hapoelu i Olimpijakosu daje 57 odsto šansi.

Raspored Crvene zvezde u januaru:

  • Monako – Crvena zvezda (20.1.)
  • Virtus – Crvena zvezda (23.1.)
  • Crvena zvezda – Beč (26.1.)
  • Crvena zvezda – Dubai (30.1.)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:48
Izjava Saša Obradović
Izvor: ArenaSport
Izvor: ArenaSport

(MONDO)

Tagovi

KK Crvena zvezda Evroliga

