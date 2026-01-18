Crvena zvezda ide u plej-in Evrolige, ništa od plej-ofa? Izašle nove predikcije, Partizan potpuno izostavljen

Košarkaši Crvene zvezde imaju velike šanse za plasman u Top 10, ali je plej-of još uvek daleko.

Košarkaši Crvene zvezde nalaze se u plej-in zoni Evrolige nakon 22 odigrana kola. Uspjeli su izabranici Saše Obradovića da prebrode krizu i vrate se na pobjednički kolosijek preokretom protiv Olimpije u Milanu. Sada ih čeka duplo kolo koje kreću protiv jednog od favorita za osvajanje, ekipe Monaka, a pred ovaj duel superkompjuter je izračunao šanse za plasman timova u plej-in i plej-of.

Crveno-bijeli su trenutno na 10. poziciji sa skorom 12-10 koliko ima i Žalgiris koji je jedno mjesto bolje plasiran. Prema ovoj detaljnoj analizi, Crvena zvezda ima 60 odsto šanse da zadrži trenutnu poziciju i obezbijedi plej-in. Za Top 6 im se daju daleko manje šanse, samo 12%, dok je procenat za plasman u četiri najbolje ekipe samo 4%. Za prvi cilj biće im potrebno još osam pobjeda, što definitivno nije lak zadatak.

Samo tri tima nemaju nikakve šanse za dalji nastavak takmičenja, a to su Partizan, Asvel i Anadolu Efesa. Što se tiče najjačih timova, Monako ima najveće šanse za plasman u Top 4 čak 81%, slijedi Fenerbahče sa 61, dok se Hapoelu i Olimpijakosu daje 57 odsto šansi.

EuroLeague Playoff & Play-In Projection | Round 22/38 (️ card)



Top 4 | 24 wins threshold

➖ Four teams with >50% chances

Monaco 81%

Fenerbahçe 67%

Hapoel Tel Aviv 57%

Olympiacos 57%



Top 6 | 23 wins required

➖ Four teams in close race for the remaining 2…pic.twitter.com/jF2vCTJnsj — Figurei8ht (@Figurei8ht)January 17, 2026

Raspored Crvene zvezde u januaru:

Monako – Crvena zvezda (20.1.)

Virtus – Crvena zvezda (23.1.)

Crvena zvezda – Beč (26.1.)

Crvena zvezda – Dubai (30.1.)

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:48 Izjava Saša Obradović Izvor: ArenaSport Izvor: ArenaSport

