Crvena zvezda ide u plej-in Evrolige, ništa od plej-ofa? Izašle nove predikcije, Partizan potpuno izostavljen

Košarkaši Crvene zvezde imaju velike šanse za plasman u Top 10, ali je plej-of još uvek daleko.
Košarkaši Crvene zvezde nalaze se u plej-in zoni Evrolige nakon 22 odigrana kola. Uspjeli su izabranici Saše Obradovića da prebrode krizu i vrate se na pobjednički kolosijek preokretom protiv Olimpije u Milanu. Sada ih čeka duplo kolo koje kreću protiv jednog od favorita za osvajanje, ekipe Monaka, a pred ovaj duel superkompjuter je izračunao šanse za plasman timova u plej-in i plej-of.
Crveno-bijeli su trenutno na 10. poziciji sa skorom 12-10 koliko ima i Žalgiris koji je jedno mjesto bolje plasiran. Prema ovoj detaljnoj analizi, Crvena zvezda ima 60 odsto šanse da zadrži trenutnu poziciju i obezbijedi plej-in. Za Top 6 im se daju daleko manje šanse, samo 12%, dok je procenat za plasman u četiri najbolje ekipe samo 4%. Za prvi cilj biće im potrebno još osam pobjeda, što definitivno nije lak zadatak.
Samo tri tima nemaju nikakve šanse za dalji nastavak takmičenja, a to su Partizan, Asvel i Anadolu Efesa. Što se tiče najjačih timova, Monako ima najveće šanse za plasman u Top 4 čak 81%, slijedi Fenerbahče sa 61, dok se Hapoelu i Olimpijakosu daje 57 odsto šansi.
EuroLeague Playoff & Play-In Projection | Round 22/38 (️ card)— Figurei8ht (@Figurei8ht)January 17, 2026
Top 4 | 24 wins threshold
➖ Four teams with >50% chances
Monaco 81%
Fenerbahçe 67%
Hapoel Tel Aviv 57%
Olympiacos 57%
Top 6 | 23 wins required
➖ Four teams in close race for the remaining 2…pic.twitter.com/jF2vCTJnsj
Raspored Crvene zvezde u januaru:
- Monako – Crvena zvezda (20.1.)
- Virtus – Crvena zvezda (23.1.)
- Crvena zvezda – Beč (26.1.)
- Crvena zvezda – Dubai (30.1.)
(MONDO)