Plejmejker Crvene zvezde se zahvalio svima koji su vjerovali u ovaj tim i naglasio je da nekoliko loših mečeva nisu definisali ekipu.

Izvor: Arena Sport/ Printscreen

KK Crvena zvezda je savladala Olimpiju iz MIlana na gostovanju 104:96, a nakon meča igrači Crvene zvezde su se oglasili puni zadovoljstva i olakšanja zbog trijumfa.

Trener Saša Obradović je istakao mentalitet i karakter kao ključne za ovu pobjedu, a njegovi košarkaši zajedništvo. Kodi Miler-Mekintajer je statistički bio jedan od ključnih za ovaj trijumf, pa naglasio da porazi i loši rezultati nisu uspjeli da slome tim.

"To je to što se dešava kada se držite zajedno, kada vjerujete u sebe. Nekoliko poraza ne definiše ovaj tim.Hvala onima koji su vjerovali u ovaj tim,. Kada igramo dobru odbranu, možemo da trćimo na drugu stranu. Odbrana je ključ, imamo dovoljno talentovanih igrača. Definitivno mislim da ako se boriš, uvijek imaš šansu, ako se ne boriš - nemaš. Pravi način je ovo kako smo odgovorili danas", naglasio je plejmejker crveno-bijelih u izjavi za TV Arena sport.

Vidi opis "Nekoliko poraza ne definiše Crvenu zvezdu": Kodi poslije pobjede imao posebnu zahvalnicu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Džared Batler je naglasio da je tu da pruži najbolje što ima ovom timu i naglasio je takođe da je najbitnije da sam tim vjeruje u svoje sposobnosti. Bez toga pobjede neće doći.

"Kada dođe moje vrijeme, radim ono što najbolje znam. Igrali smo sa samopouzdanjem. Košarka je kao život. Nekada si dole, ali moraš da vjeruješ u sebe, da se boriš. Ovo je velika pobjeda za naš tim. Vjerujemo u sebe i u ono što radimo. Imamo na papiru sve što je potrebno, treba samo da malo više vjerujemo u sebe", završio je Batler.

Na kraju se oglasio i Džordan Nvora. "U drugom poluvremenu je druga petorka napravila preokret. Oni su odirali sjajno, odbrana im je bila na nevjerovatnom nivou. Jednostavno sam srećan pobjedom, svi su igrali zaista dobro i zaslužili su pobjedu", završio je Nvora.