logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nekoliko poraza ne definiše Crvenu zvezdu": Kodi poslije pobjede imao posebnu zahvalnicu

"Nekoliko poraza ne definiše Crvenu zvezdu": Kodi poslije pobjede imao posebnu zahvalnicu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Plejmejker Crvene zvezde se zahvalio svima koji su vjerovali u ovaj tim i naglasio je da nekoliko loših mečeva nisu definisali ekipu.

Kod Miler Mekintajer o pobjedi protiv Olimpije Milano Izvor: Arena Sport/ Printscreen

KK Crvena zvezda je savladala Olimpiju iz MIlana na gostovanju 104:96, a nakon meča igrači Crvene zvezde su se oglasili puni zadovoljstva i olakšanja zbog trijumfa.

Trener Saša Obradović je istakao mentalitet i karakter kao ključne za ovu pobjedu, a njegovi košarkaši zajedništvo. Kodi Miler-Mekintajer je statistički bio jedan od ključnih za ovaj trijumf, pa naglasio da porazi i loši rezultati nisu uspjeli da slome tim.

"To je to što se dešava kada se držite zajedno, kada vjerujete u sebe. Nekoliko poraza ne definiše ovaj tim.Hvala onima koji su vjerovali u ovaj tim,. Kada igramo dobru odbranu, možemo da trćimo na drugu stranu. Odbrana je ključ, imamo dovoljno talentovanih igrača. Definitivno mislim da ako se boriš, uvijek imaš šansu, ako se ne boriš - nemaš. Pravi način je ovo kako smo odgovorili danas", naglasio je plejmejker crveno-bijelih u izjavi za TV Arena sport.

Džared Batler je naglasio da je tu da pruži najbolje što ima ovom timu i naglasio je takođe da je najbitnije da sam tim vjeruje u svoje sposobnosti. Bez toga pobjede neće doći. 

"Kada dođe moje vrijeme, radim ono što najbolje znam. Igrali smo sa samopouzdanjem. Košarka je kao život. Nekada si dole, ali moraš da vjeruješ u sebe, da se boriš. Ovo je velika pobjeda za naš tim. Vjerujemo u sebe i u ono što radimo. Imamo na papiru sve što je potrebno, treba samo da malo više vjerujemo u sebe", završio je Batler.

Na kraju se oglasio i Džordan Nvora. "U drugom poluvremenu je druga petorka napravila preokret. Oni su odirali sjajno, odbrana im je bila na nevjerovatnom nivou. Jednostavno sam srećan pobjedom, svi su igrali zaista dobro i zaslužili su pobjedu", završio je Nvora.

Pročitajte i ovo:

Tagovi

KK Crvena zvezda Olimpija Milano Kodi Miler Mekintajer Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC