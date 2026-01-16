logo
"To bih stavio na prvo mjesto": Saša objasnio kako se pobjeđuje u Evroligi

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Saša Obradović je istakao da je njegov tim prije svega zbog karaktera i svoje borbe dobio utakmicu protiv Olimpije iz Milana.

Saša Obradović o pobjedi protiv Olimpije Milano Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Saša Obradović je preživio dramu u MIlanu zajedno sa svojim timom i morao je da kaže da je za to zaslužan mentalitet. Poslije više od 100 poena postignutih u Milanu njegov tim je savladao direktnog rivala u borbi za mjesto u doigravanju Evrolige i to je bilo dovoljno. Igračima, njemu, navijačima. 

"Na prvo mjesto bih stavio mentalitet i karakter. Mi nikada ne odustajemo. To nam je najbitnije. Nismo prestali da igramo, rezultat nam nije išao u korist. Pokazali smo karakter i zato smo dobili. Tako treba da bude i u budućnosti", rekao je Saša Obradović odmah poslije utakmice. 

Kada ga je novinarka pitala kako je uspio da ostane uz svoj tim bio je vrlo jasan: "Moraš da imaš dobru vibraciju prema svom tim. Našli smo dobru konekciju, pobijedili smo u našem stilu, ako tako mogu da kažem", naglasio je on.

Trener Olimpije Đuzepe Poeta je vrlo jednostavno objasnio poraz svog tima. Razlog se nalazi u posljednjih 10 minuta: "Igrali smo tri odlične četvrtine, a moraš da igraš četiri poslije ovako dobrog tima. Loša četvrta četvrtina i to se na kraju desi kada tako odigrate", objasnio je italijanski stručnjak.

