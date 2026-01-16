Emotivni Saša Obradović se okrenuo i napustio intervju: Za kraj poslao poruku svima koji sumnjaju u Zvezdu

Saša Obradović emotivno govorio poslije velike pobjede Crvene zvezde u Italiji. Vidjelo se na njegovom licu koliko mu je bilo teško zbog loših rezultata.

Izvor: Arenasport 1/printscreen

Trener Crvene zvezde Saša Obradović je poslije meča sa Olimpijom iz Milana i velike pobjede svog tima govorio veoma emotivno. Iako je dao kratak intervju za TV Arena sport, vidjelo se koliko ga stvari tišti i koliko emotivno podnosi komplikovan period.

Zvezda je do meča u Milanu izgubila u šest od prethodnih osam utakmica u Evroligi, a trijumfom u Italiji pokazala je da je i dalje živa. Prije svega je to demonstrirala odigravši furioznu i prelomnu poslednju četvrtinu (34:14), u kojoj je snažno odbranom podsjetila na svoje najbolje partije ove sezone.

"Mislim da smo kao i u ranijim utakmicama i na početku mog mandata igrali fenomenalno u odbrani. Poslije malo turbulentnog perioda pokazali smo način na koji treba da se ophodimo prema svakom protivniku i prema igri. Nijednog trenutka nismo odustajali od toga", rekao je Saša Obradović.

Nakon meča je naglasio da jeste njegov tim imao problema u igri u uvodnoj fazi meča, u kojoj je Armani vodio dvocifrenom razlikom, ali je htio da posebno naglasi jedno - da nije sumnjao da će se crveno-bijeli izdići, popraviti sve svoje greške i donijeti prave odluke.

"Odlučile su male stvari, na početku sve te neke izgubljene lopte ili lopte koje je trebalo da se konvertuju u poene. To se na kraju vratilo. Rezultat je sve to velikog zalaganja, pošto su nam se lopte vraćale", istakao je on.

Na tom mjestu, htio je da naglasi najvažnije - da vjeruje u svoj tim i da je sve vrijeme vjerovao. Tim riječima je i završio intervju, okrenuvši se od kamere prije odlaska u svlačionicu.

"Mislim da nam mnogo znači poslije svega i poslije možda malo sumnje u sve. Što se mene tiče ja nikada nisam, niti ću da sumnjam u sebe i u svoju ekipu", završio je Saša Obradović, okrenuo se i otišao.

Pogledajte i poslušajte Obradovićevo obraćanje iz Milana.