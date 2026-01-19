Teška povreda nalazi se iza sjajnog centra Zvezde Džoela Bolomboja koji se nada minutima u Monaku.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde gostuju Monaku u 23. kolu Evrolige, a među putnicima biće i Džoel Bolomboj koji se vratio na teren na prošloj utakmici u ABA ligi. Vidjećemo da li će ga Saša Obradović "baciti u vatru" protiv jednog od najboljih evropskih timova, a on poručuje da je spreman.

"Osjećam se dobro, zaista je dobro vratiti se, treniram već nekoliko sedmica sa timom. Sve je normalno na terenu, posebno u odbrani, u napadu moram da naučim da 'čitam igrače', protivnici su agresivni, moram da čitam igru u napadu bolje", rekao je Bolomboj i dodao:

"Moj oporavak nije bio najbolji, ali srećan sam da mogu da donesem nešto ekipi, zadovoljan sam da sam ponovo tu".

Osvrnuo se centar na duel sa Monakom, koji je na programu u utorak od 18 časova i 45 minuta.

"Imaju mnogo igrača na visokom nivou, Majk Džejms je lider, trener je dobar, moramo da igramo dobru odbranu, da igramo timski i da usporimo tempo".

Crveno-bijeli imaju pakleni raspored u januaru. "Ista stvar kao prošle sedmice, imali smo četiri dana puta, vratili smo se na dan u Beograd, raspored je takav kakav je. Treba iskoristiti vreme za oporavak koliko možemo. Trenutno nam je glavni fokus na Monaku, ne razmišljamo još o Virtusu."

Vidi opis Bolomboj željan košarke: "Nisam mogao da hodam dva mjeseca, a sada sam spreman"! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Oporavak je bio neočekivano dug. "Ima mnogo izazova, od početka sam imao operaciju nisam mogao da hodam dva mjeseca. Potom se iskomplikovala situacija. Faktički nisam mogao da hodam normalno šest mjeseci normalno, poslije sam se vratio ponovnom učenju svega. Ima mnogo igrača koji su igrali ključnu ulogu u mom oporavku, moja žena, hirurg, moj trener za oporavak, nije bila jedna osoba, već grupa."

Važan faktor na teškom gostovanju može biti Donatas Motiejunas koji je prije Zvezde nosio dres Monaka.

"Trener i ja smo pričali kako Monako igra kod kuće, iz ličnog iskustva znam da igraju mnogo bolje u svojoj dvorani, nego na strani. Mnogo više fizički igraju, dosta su agresiviniji, ako im date da uhvate svoj tok, teško je dobiti ih. Ne smijemo da im dopustimo da to urade, moramo da se borimo. Trener je uradio sjajan posao na prošloj utakmici, došao je na poluvremenu u svlačionicu kad smo gubili sa 13 razlike i napravio je da se osjećamo bolje, smirio nas je. Moramo da se borimo od prvog do posljednjeg minuta. Ta borba se isplatila u drugom poluvremenu, neće svaka utakmica biti lepa, ali najvažnija je pobjeda. Možda ćemo praviti greške, ali moramo da se borimo na svakoj utakmici", bio je jasan iskusni Litvanac.