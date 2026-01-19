Saša Obradović pred Monako: "On je najbolji igrač u Evropi na toj poziciji"

Trener Crvene zvezde Saša Obradović očekuje težak meč protiv Monaka, a posebno se osvrnuo na individualni kvalitet igrača.

Trener Crvene zvezde Saša Obradović iznio je očekivanja pred utakmicu 23. kola protiv Monaka. Vrlo dobro poznaje "kneževe" koje je vodio u dva navrata i zna odakle prijeti glavna opasnost, mada ih je više, pošto je u pitanju tim pravljen za najveće domete.

Crveno-bijeli imaju izuzetno težak raspored u januaru, ali Obradović ne želi da traži alibi protiv jednog od najboljih timova u Evroligi.

"To pitanje najviše mrzim, nema tu zadovoljan ili nezadovoljan, jer i u jednom i u drugom pravcu lako može. Ipak je najzahtjevnije takmičenje sa tolikim brojem utakmica. Uvijek je pitanje kako pripremiti ekipu i oporaviti, pripremiti na atipičnog protivnika, u ovom trenutku i najboljeg u Evroligi. Sad igaju na znatno većem nivou, vrlo su agresivni, znaju šta rade, na pogled se znaju, što je možda i mojih ruku djelo, jer imaju sistem na koji i mi igramo. Radi se o vrhunskim kvalitetima na svim pozicijama. Ta prva utakmica može da nam djelimično bude vodilja. Sada je drugačija situacija", rekao je Obradović i dodao:

"Agresivnost im raste iz samopouzdanja, jer su u toj maloj sali vrlo raspoloženi. Što se nas tiče, bitno je da zadržimo ono što je tokom cijele utakmice i bilo, a to je ta velika želja, nebitno od rezultata. Da vjerujemo u sebe i da vidimo šta možemo da dobijemo od protivnika."

Nije moglo da prođe bez pitanja o individualnom kvalitetu igrača Monaka, prije svih Majku Džejmsu s akojim je imao turbulentan odnos u Monaku. "Bez obzira koliko znaš i koliko možeš da predvidiš. Ima dobra rečenica, "ko prvi udari", postoji plan, ali taj koji prvi jako udari, onda više nema plana. To se nama desilo u Kaunasu, kada je nama počeo da pada plan. Mnogo zavisi od početka utakmice, oni dobro otvaraju. Džejms traži svoj ritam, mislim da je najbolji igrač u Evroligi na toj poziciji. Šta god ti stavio ispred njega, ako je došao sa dobrom glavom, ponekad možda i ne dođe, ali u Evroligi uvijek možeš da očekuješ velikog Majka."

Prethodni period je bio turbulentan, ali trener Zvezde očekuje nastavak u dobrom ritmu poslije Milana. "Nismo pustili, nego se desilo. Ne pričamo to o ekipama koje su ne znam šta. Shvatili smo gdje smo griješili, bez obzira koliko si spreman, ako ti je energija manja na početku i ako ne uradiš neke taktičke stvari na neki način, može vremenom da bude teško. Nama jeste bilo teško, pa čak i u Milanu, ne bih rekao da su to neke loše igre, o Milanu pričam, ničije lopte su bile više u rukama onog ko je imao samopouzdanje, pričam o Milanu, a mi smo promašivali otvorene šuteve. Mislim da možemo da očekujemo da ćemo imati dobro raspoloženje."

Konstantno se priča o odbrani, ali moraće i napad da bude na najvišem nivou protiv Monaka. "Realno teško je individualno zaustaviti tu ekipu, tu cijeli tim treba da radi, ali nije samo odbrambena priča tu. Znamo na koji način daju koševe i kvalitet koji u svakom trenutku može da eskalira. Možda nas je i stavilo u neku situaciju manjih ili slabijih rješenja naš napad. Te utakmice koje smo lošije počinjali smo mogli da pričamo i o našem napadu. To tamo će vrlo teško biti ako imamo te nesuglasice i manju komunikaciju"

Džoel Bolomboj se vratio u ABA ligi, a kada će zaigrati na najvećoj sceni?

"On ide sa nama, vidjećemo. Uvijek zavisim od doktorskog tima, tako i radim. Na treningu je normalno trenirao. Ekipa koja je išla u Milano ide i u Monako".

Otkrio je i situaciju sa Riverom. "Još se nije priključio timskim treninzima, ide dobro."

