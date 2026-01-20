logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Saša Obradović odjurio do klupe Monaka, stegnuo Spanulisa za ruku: Otišao hitno da objasni čudan potez

Saša Obradović odjurio do klupe Monaka, stegnuo Spanulisa za ruku: Otišao hitno da objasni čudan potez

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Trener Crvene zvezde na kraju utakmice odjurio do klupe Monaka da bi objasnio domaćima da nije htio da ih provocira ili ponizi.

Saša Obradović nakon meča protiv Monaka Izvor: TV Arena sport/screenshot

Trener Crvene zvezde Saša Obradović dočekao je kraj utakmice protiv Monaka i pobjedu svog tima u blizini klupe protivnika i trenera Vasilisa Spanulisa (43). Srpski stručnjak htio je da objasni rivalima na čelu sa grčkim stručnjakom da je mahinalno pozvao tajm-aut u posljednjoj sekundi utakmice, kada je sve bilo odlučeno.

Iako je odlučeni meč i dalje bio u toku, Obradović je prišao Spanulisu i stegnuvši mu ruku objasnio da nije bilo nikakve loše namjere.

Čim su sudije označile tajm-aut sekund prije kraja, pri vođstvu Zvezde Obradović je htio da ga poništi, da ne bi neko iz Monaka pomislio da želi da ih ponizi. Poznata je duboka veza Saše Obradovića i tima iz kneževine, u kojem je radio godinama do prošle sezone i u kojem je napravio najveći uspjeh u trenerskoj karijeri, plasman na Fajnal-for.

Pogledajte situaciju koju mnogi nisu primijetili u TV prenosu.

Pogledajte

01:21
Saša Obradović i Vasilis Spanulis rasprava na Monako Zvezda
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Obradović je sa Crvenom zvezdom savladao Monako drugi put ove sezone i drugi put kada je dobio otkaz u tom klubu. Prvi put, u Beogradu, jesenas je bilo lako vidljivo koliko mu je značilo i koliko je emocija nosio taj susret. Sigurno da ni u "revanšu" u kneževini nije bilo drugačije, ali nije želio da bilo ko njegove gestove shvati kao provokaciju ili vrijeđanje.

Važnije od svega, Zvezda je herojskim nastupom pobijedila drugoplasirani tim na tabeli Evrolige, odigravši furiozno na kraju četvrte četvrtine i u produžetku. Predvođena Ebukom Izunduom, Džeredom Batlerom i Džordanom Nvorom i furioznim naletom 21:5 u posljednjih desetak minuta košarke ostvarila je skor 13-10 u Evroligi.

Sljedeću utakmicu Zvezda će odigrati u petak protiv Virtusa u Bolonji, predvođenog bivšim trenerom crveno-bijelih Duškom Ivanovićem.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda KK Monako Saša Obradović Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC