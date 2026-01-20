Saša Obradović odjurio do klupe Monaka, stegnuo Spanulisa za ruku: Otišao hitno da objasni čudan potez

Trener Crvene zvezde na kraju utakmice odjurio do klupe Monaka da bi objasnio domaćima da nije htio da ih provocira ili ponizi.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Trener Crvene zvezde Saša Obradović dočekao je kraj utakmice protiv Monaka i pobjedu svog tima u blizini klupe protivnika i trenera Vasilisa Spanulisa (43). Srpski stručnjak htio je da objasni rivalima na čelu sa grčkim stručnjakom da je mahinalno pozvao tajm-aut u posljednjoj sekundi utakmice, kada je sve bilo odlučeno.

Iako je odlučeni meč i dalje bio u toku, Obradović je prišao Spanulisu i stegnuvši mu ruku objasnio da nije bilo nikakve loše namjere.

Čim su sudije označile tajm-aut sekund prije kraja, pri vođstvu Zvezde Obradović je htio da ga poništi, da ne bi neko iz Monaka pomislio da želi da ih ponizi. Poznata je duboka veza Saše Obradovića i tima iz kneževine, u kojem je radio godinama do prošle sezone i u kojem je napravio najveći uspjeh u trenerskoj karijeri, plasman na Fajnal-for.

Pogledajte situaciju koju mnogi nisu primijetili u TV prenosu.

Pogledajte 01:21 Saša Obradović i Vasilis Spanulis rasprava na Monako Zvezda Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Obradović je sa Crvenom zvezdom savladao Monako drugi put ove sezone i drugi put kada je dobio otkaz u tom klubu. Prvi put, u Beogradu, jesenas je bilo lako vidljivo koliko mu je značilo i koliko je emocija nosio taj susret. Sigurno da ni u "revanšu" u kneževini nije bilo drugačije, ali nije želio da bilo ko njegove gestove shvati kao provokaciju ili vrijeđanje.

Važnije od svega, Zvezda je herojskim nastupom pobijedila drugoplasirani tim na tabeli Evrolige, odigravši furiozno na kraju četvrte četvrtine i u produžetku. Predvođena Ebukom Izunduom, Džeredom Batlerom i Džordanom Nvorom i furioznim naletom 21:5 u posljednjih desetak minuta košarke ostvarila je skor 13-10 u Evroligi.

Sljedeću utakmicu Zvezda će odigrati u petak protiv Virtusa u Bolonji, predvođenog bivšim trenerom crveno-bijelih Duškom Ivanovićem.