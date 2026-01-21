logo
"Najgori sam i treba da se penzionišem": Majk Džejms izgubio živce poslije poraza od Zvezde

"Najgori sam i treba da se penzionišem": Majk Džejms izgubio živce poslije poraza od Zvezde

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Majk Džejms se žestoko naljutio poslije poraza od Crvene zvezde, smetaju mu komentari koji se pojavljuju na njegov račun svuda...

Majk Džejms nezadovoljan negativnim komentarima Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Crvena zvezda je poslije triler završnice i produžetka uspjela da pobijedi Monako (100:96). Imao je Majk Džejms šut za pobjedu u posljednjem napadu, uzeo je nerezonski šut sa oko osam metara, pa ga je Vasilis Spanulis na početku produžetka izveo iz igre na nekoliko minuta.

Očigledno je i trener bio nezadovoljan njegovim potezima, problem koji su sa njim imali i mnogi u prošlosti, među kojima je bio i Saša Obradović dok je bio u Monaku. Izgleda da je najbolji strijelac u istoriji Evrolige vidio i komentare kako navijača tako i mnogih stručnjaka koji ga prozivaju zbog svega toga i to mu se nije dopalo. Reagovao je na društvenim mrežama.

"Jedna pobjeda i idemo na fajnal-for. Jedna pobjeda i MVP si. Jedan poraz i najgori si. Jedan poraz i penzionišu te. To je vjerovanto razlog zašto niko od vas nikada nije došao do svega ovoga. Jedna dobra ili loša stvar i sve odlazi u ekstreme. Pustite me da se vratim u ovu plej-of trku, jer niko od vas nije za to sposoban", poručio je Džejms na Tviteru.

Kako stoji Monako u Evroligi?

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Poslije 23 odigrana kola Monako je drugi na tabeli Evrolige sa skorom 15-8 i ide ka tome da obezbijedi mjesto u Top 6 i direktan plasman u plej-of. Bori se i za prednost domaćeg terena, ako bude među četiri najbolja tima.

U narednom kolu gostuje Realu u Madridu (22. januar u 20.45h), pa 30. januara dočekuje Virtus. U narednoj duploj evroligaškoj nedjelji igraće protiv Žalgirisa u Kaunasu (3. februar u 19h), pa idu u Minhen na megdan Bajernu (5. februar u 20.30h).



Standings provided by Sofascore

