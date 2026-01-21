"Najgori sam i treba da se penzionišem": Majk Džejms izgubio živce poslije poraza od Zvezde

Majk Džejms se žestoko naljutio poslije poraza od Crvene zvezde, smetaju mu komentari koji se pojavljuju na njegov račun svuda...

Crvena zvezda je poslije triler završnice i produžetka uspjela da pobijedi Monako (100:96). Imao je Majk Džejms šut za pobjedu u posljednjem napadu, uzeo je nerezonski šut sa oko osam metara, pa ga je Vasilis Spanulis na početku produžetka izveo iz igre na nekoliko minuta.

Očigledno je i trener bio nezadovoljan njegovim potezima, problem koji su sa njim imali i mnogi u prošlosti, među kojima je bio i Saša Obradović dok je bio u Monaku. Izgleda da je najbolji strijelac u istoriji Evrolige vidio i komentare kako navijača tako i mnogih stručnjaka koji ga prozivaju zbog svega toga i to mu se nije dopalo. Reagovao je na društvenim mrežama.

"Jedna pobjeda i idemo na fajnal-for. Jedna pobjeda i MVP si. Jedan poraz i najgori si. Jedan poraz i penzionišu te. To je vjerovanto razlog zašto niko od vas nikada nije došao do svega ovoga. Jedna dobra ili loša stvar i sve odlazi u ekstreme. Pustite me da se vratim u ovu plej-of trku, jer niko od vas nije za to sposoban", poručio je Džejms na Tviteru.

One win going to the final four

One win mvp

One loss it’s the worst

One loss retire



That’s prolly why yall never amounted to shit. One good or bad thing it goes to the extreme.



Let me go back to this playoff race bcuz not all of us able — Mike James (@TheNatural_05)January 21, 2026

Kako stoji Monako u Evroligi?

Poslije 23 odigrana kola Monako je drugi na tabeli Evrolige sa skorom 15-8 i ide ka tome da obezbijedi mjesto u Top 6 i direktan plasman u plej-of. Bori se i za prednost domaćeg terena, ako bude među četiri najbolja tima.

U narednom kolu gostuje Realu u Madridu (22. januar u 20.45h), pa 30. januara dočekuje Virtus. U narednoj duploj evroligaškoj nedjelji igraće protiv Žalgirisa u Kaunasu (3. februar u 19h), pa idu u Minhen na megdan Bajernu (5. februar u 20.30h).



