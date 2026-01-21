Partizan se pomakao sa dna tabele Evrolige: Crno-bijeli prekinuli niz poraza, evo gdje se sad nalaze

Partizan više nije posljednji na tabeli Evrolige

Izvor: Euroleague, MN PRESS

Partizan je poslije sedam vezanih poraza u Evroligi napokon pobijedio. Crno-bijeli su u 23. kolu elitnog takmičenja bili bolji od Bajerna i slavili su 37:36, što je bilo dovoljno da se pomaknu sa dna tabele, sada se nalaze na 18. mjestu.

Najpre je pobijedila Crvena zvezda, a onda je Srbija imala još jedan povod za slavlje. I Partizan je slavio i to protiv Bajerna koji je u sjajnom ritmu, a još važnije od svega toga je činjenica da su se crno-bijeli pomakli sa dna i sada zauzimaju 18. mjesto i nalazi se iza Pariza koji ima meč manje.

Partizan trenutno ima sedam pobjeda i 16 poraza poslije 23 utakmice u elitnom takmičenju. A, s obzirom na to da je u toku duplo kolo Evrolige crno-bijeli će se u petak od 20.30 sati, ponovo u Minhenu, sastati sa ekipom Dimitrisa Itudisa. Hapoel je prvi na tabeli Evrolige, te je apsolutni favorit u narednom susretu.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Slika Partizana kakva je viđena u Minhenu raduje. Preciznije - djelimično raduje. Crno-bijeli su odigrali jednu od najboljih četvrtina u ovoj sezoni, bili su ubjedljivi i gotovo nepogrešivi na svim pozicijama, ali ono što se pokazalo kako problem ponovo je bio kontinuitet. Tako su izabranici Đoana Penjaroje u drugoj četvrtini stali, a potom početkom četvrte i jurili zaostatak, nakon što su prokockali dvocifrenu prednost. Takođe je i jasno da ima još mjesta za napredak, ali vrlo je važno i da je najmračnija serija u istoriji kluba prekinuta. Takođe i da je trener Đoan Penjaroja prvi put pobijedio u Evroligi od dolaska u Partizan.

Kad je u pitanju Bajern, ova ekipa igra sve bolje od dolaska trenera Svetislava Pešića. I mada je imala bolji skor, sada se nalazi na 16. mjestu elite. Klub iz Minhena trenutno ima osam pobjeda i 15 poraza, a narednu utakmicu odigraće protiv Valensije, koja je takođe među liderima Evrolige.



