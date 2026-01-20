Partizan napokon pobijedio u Evroligi: Crno-bijeli pokazali ponos u Minhenu, kraj najteže serije kluba

Partizan je pobijedio u Minhenu.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Partizan je poslije rekordnog niza od sedam poraza u Evroligi, napokon pobijedio. Ekipa Đoana Penjaroje bila je bolja od Bajerna u Minhenu i slavila je 67:63. Tim iz Beograda bio je sjajan u prvoj četvrtini, ali u svim ostalim periodima meča vodila se rovovska borba, iako je domaćin preokrenuo i poveo početkom posljednje dionice, crno-bijeli su sa linije penala i u šutu za dva poena uspjeli da vrate prednost i napokon pobijede. Nije moglo bez drame.

U samom finišu meča Vladimir Lučić je stigao do poena, a onda je Svetislav Pešić pozvao minut odmora za svoj tim. Bajern je krenuo iz prednjeg polja na nešto manje od sedam sekundi do kraja meča, ali nije uspio da pogodi.

Partizan je počeo nevjerovatno - sa četiri trojke, a onda je još četiri postigao uz drugoj četvrtini. Ukupno osam u prvom poluvremenu, što se vrlo rijetko viđa kad je u pitanju Partizan. Crno-bijeli su u prvih 10 minuta izgledali nepogrešivo, sve im je polazilo za rukom i sa uspjehom su kažnjavali greške rivala. Međutim, kako to inače biva, Partizan je pao u drugoj četvrtini koju je domaćin osvojio 25:16 i Bajern se našao na koš zaostatka na velikom odmoru (34:32).

Poslije pauze je Bajern izgledao bolje, uspio je u 16. minutu i da izjednači prvi put na meču (41:41), a crno-bijeli nikako nisu uspjevali da pronađu rješenje za probleme. Crno-bijele je izdalo dotadašnje oružje, više nisu pogađali izvan linije 6,75 kao na početku meča. Bajern je nanizao seriju, ubacio je devet poena za prvo vođstvo na meču 44:41.

Trgli su se crno-bijeli, ali to nije dovoljno da dođu do izjednačenja (50:50) i u posljednjih 10 minuta pokušaju da "od nule" dođu do pobjede. Smjenjivale su se ekipe u nastavku u vođstvu, lider za crno-bijele bio je Kameron Pajn koji je od Partizanovih devet poena, ubacio šest do 35. minuta.