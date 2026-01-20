logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan napokon pobijedio u Evroligi: Crno-bijeli pokazali ponos u Minhenu, kraj najteže serije kluba

Partizan napokon pobijedio u Evroligi: Crno-bijeli pokazali ponos u Minhenu, kraj najteže serije kluba

Autor Haris Krhalić
0

Partizan je pobijedio u Minhenu.

Partizan pobijedio Bajern u Minhenu Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Partizan je poslije rekordnog niza od sedam poraza u Evroligi, napokon pobijedio. Ekipa Đoana Penjaroje bila je bolja od Bajerna u Minhenu i slavila je 67:63. Tim iz Beograda bio je sjajan u prvoj četvrtini, ali u svim ostalim periodima meča vodila se rovovska borba, iako je domaćin preokrenuo i poveo početkom posljednje dionice, crno-bijeli su sa linije penala i u šutu za dva poena uspjeli da vrate prednost i napokon pobijede. Nije moglo bez drame.

U samom finišu meča Vladimir Lučić je stigao do poena, a onda je Svetislav Pešić pozvao minut odmora za svoj tim. Bajern je krenuo iz prednjeg polja na nešto manje od sedam sekundi do kraja meča, ali nije uspio da pogodi. 

Partizan je počeo nevjerovatno - sa četiri trojke, a onda je još četiri postigao uz drugoj četvrtini. Ukupno osam u prvom poluvremenu, što se vrlo rijetko viđa kad je u pitanju Partizan. Crno-bijeli su u prvih 10 minuta izgledali nepogrešivo, sve im je polazilo za rukom i sa uspjehom su kažnjavali greške rivala. Međutim, kako to inače biva, Partizan je pao u drugoj četvrtini koju je domaćin osvojio 25:16 i Bajern se našao na koš zaostatka na velikom odmoru (34:32).

Poslije pauze je Bajern izgledao bolje, uspio je u 16. minutu i da izjednači prvi put na meču (41:41), a crno-bijeli nikako nisu uspjevali da pronađu rješenje za probleme. Crno-bijele je izdalo dotadašnje oružje, više nisu pogađali izvan linije 6,75 kao na početku meča. Bajern je nanizao seriju, ubacio je devet poena za prvo vođstvo na meču 44:41.

Trgli su se crno-bijeli, ali to nije dovoljno da dođu do izjednačenja (50:50) i u posljednjih 10 minuta pokušaju da "od nule" dođu do pobjede. Smjenjivale su se ekipe u nastavku u vođstvu, lider za crno-bijele bio je Kameron Pajn koji je od Partizanovih devet poena, ubacio šest do 35. minuta.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan KK Bajern Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC