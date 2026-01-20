Veliki udarac za Partizan: Dvejn Vašington se povrijedio

Košarkaš Partizana Dvejhn Vašington ima problem sa leđima.

Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Partizan gostuje u Minhenu ekipi Bajerna, a na raspolaganju neće imati jednog od glavnih poentera tima. Dvejn Vašington će zbog povrede leđa propustiti ovaj meč, preciznije - košarkaš Partizana se ukočio na treningu crno-bijelih.

Dvejn Vašington je prilikom skoka na treningu u Beogradu osjetio bol u leđima. Košarkaš Partizana se ukočio i primio je injekcije, ali i one nisu mogle da ga priključe timu, saznao je Meridian sport. Prema svemu sudeći, Đoan Penjaroja neće moći da računa na Vašingtona i u narednom meču, protiv Hapoela iz Tel Aviva, a ovaj susret na programu je u 20.30 u petak.

Podsjećanja radi, Vašington nije bio sa ekipom u još jednom duplom kolu Evrolige. Amerikanac je propustio meč u Monaku, a onda je doputovao na susret sa Barselonom. Amerikanac u dresu Partizana bilježi 15 poena u Evroligi, 2,5 asistencija i 1,3 skoka po meču, mada je njegova uloga nešto manja od dolaska Kamerona Pejna u tim.

Partizan ne računa i na kapitena Vanju Marinkovića, kao i na Džabarija Parkera, koji prema riječima trenera nije fizički spreman da pomogne ekipi, pa je na ovaj način sklonjen do daljnjeg.