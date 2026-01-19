logo
"Šta će ti igrač u striptiz klubu?": Muftija Jusufspahić udario na igrače Partizana, nazvao ih polupijanim

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Veliki navijač Partizana Mustafa Jusufspahić žestoko je kritikovao košarkaše.

Mustafa Jusufspahić o košarkašima Partizana Izvor: MN Press/KIDA Show/Youtube/Printscreen

Veliki navijač Partizana Mustafa Jusufspahićbez dlake na jeziku govorio je o situaciji u košarkaškom klubu. Smatra da je propali transfer Nikole Mirotića dosta odredio dešavanja u Humskoj, a aktuelne igrače nije štedio ni najmanje.

Ne sviđa mu se trenutni igrački kadar, smatra da je sportski sektor napravio dosta propusta, što je poprilično žestoko kritikovao.

"Mi imamo pogrešnu grupu ljudi. Mi smo imali koncepciju, koja nije išla onim putem kojim je Žoc tražio da ide. Jer on je imao koncepciju, imao je plan A, plan B, sigurno. Ako ne dovedemo ovoga, dovešćemo ovog. A mi smo doveli, na kraju, polupijane igrače koji su ulazili... narkomani bi bolje ulazili", rekao je muftija Jusufspahić u emisiji "Kida show".

"Ja sam otvoreno rekao tamo: "Ovaj je sada njušio marihuanu". To nisu bile insinuacije, to su bile potpuno provjerene situacije koje su se dešavale", tvrdi muftija i dodaje:

"I onda su ih sklanjali... Pa onda poslije ti imaš neke tuče tamo uveče... Mislim, šta će igrač u striptiz baru? Oženjen je, razumiješ? Imaš sve te moralne kodekse koji su potpuno, kad je sport u pitanju, prekršeni. Oni moraju da budu poštovani", rekao je.

Govorio je o mentalitetu igrača. "Mi imamo sada ovdje avanturiste, turiste, koji su dobro plaćeni. Znaju malo da igraju basketa. I sad mi gledamo, oduševljavamo se, kao da smo u Harlem došli i gledamo tamo neke kako igraju 3 na 3. Mi smo prevazišli to pričao je o mentalitetu igrača".

Zašto je prevaziđen taj nivo?" Mi imamo jednog Jokića koji igra u NBA. Mi imamo i kulturu igre, imamo istoriju basketa", poentirao je.

Tagovi

Mustafa Jusufspahić KK Partizan

