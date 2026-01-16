logo
Penjaroja srećan, Stefanović ljut "kao ris": Trener Partizana vidi svjetlo na kraju tunela

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Španski stručnjak Đoan Penjaroja iznio je utiske poslije ubjedljive pobjede u Laktašima.

Đoan Penjaroja i Nenad Stefanović o utakmici Igokea Partizan Izvor: Youtube/ BC Igokea

Košarkaši Partizana ubjedljivo su slavili protiv Igokee u Laktašima sa 103:81, u zaostalom meču 7. kola ABA lige. Trener crno-bijelih Đaon Penjaroja bio je zadovoljan reakcijom svojih izabranika poslije debakla protiv Olimpijakosa u Evroligi. Posebno ga raduje broj asistencija i fokus koji su pokazali igrači tokom svih 40 minuta utakmice.

Španac nije mogao da računa na Džabarija Parkera i Sterlinga Brauna zbog povreda, dok novajlije Kameron Pejn i Tonje Džekiri nisu imali dozvolu da nastupaju na ovom meču.

"Pobijediti Igokeu ovdje nije lako, srećni smo zbog pobjede. Pogotovo poslije jedne jako loše utakmice, imali smo problem sa povrijeđenim igračima, Džabarijem i Sterlingom, morali smo bez Pejna i Džekirija, ali ostali igrači su igrali sa velikim fokusom. Mislim da smo igrali dobru utakmicu, pogotovo u napadu, srećan sam posebno jer smo imali 28 asistencija. Jako važna pobjeda", rekao je Penjaroja odmah nakon utakmice.

Za razliku od trenera Partizana Nenad Stefanović nije imao mnogo čime da bude zadovoljan. Sportski je podnio poraz, ali traži reakciju od svojih igrača.

Nenad Stefanović
Izvor: Youtube/ BC Igokea

"Čestitam Partizanu na apsolutno zasluženoj pojbedi. Sem druge četvrtine gde smo uspostavili defanzivni kontakt i kontrolu skoka, bili dobri u određenim segmentima i prišli na jedan ili dva posjeda, sve ostalo je bilo jako nekonkretno sa naše strane. Bez kontrole skoka, bez dobrih faulova, bez dobre igre 1 na 1, apsolutno nisam zadovoljan kako smo se predstavili danas i očekujem da u ponedjeljak na našoj narednoj utakmici pokažemo reakciju i potvrdimo da je ovo bio samo jedan loš dan", rekao je Stefanović.

