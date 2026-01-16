"Ovako moramo i u Evroligi!" Kapiten Partizana jasan nakon trijumfa u Laktašima: Da igramo sa mnogo više žara!

Vanja Marinković prokomentarisao je ubjedljiv trijumf Partizana u Laktašima.

Košarkaši Partizana savladali su Igokeu u Laktašima rezultatom 103:81 u zaostaloj utakmici 7. kola ABA lige.

"Bitno je da smo pobijedili malo većom razlikom s obzirom na to da smo izgubili dosta ubjedljivo protiv Olimpijakosa, morali smo da pokažemo reakciju. Osim druge četvrtine, mislim da smo odigrali dobar meč i u napadu i u odbrani, tako da čestitam momcima", rekao je kapiten crno-bijelih Vanja Marinković novinarima nakon meča.

Iako Partizan u ovom turbulentnom periodu za klub ne pruža partije kakve se od njega očekuju, podrška publike na ovom gostovanju nije izostala.

"Bilo je lijepo doći. Ovdje uvijek imamo podršku, hvala ljudima i puno nam to znači."

U Evroligi, Partizan je nanizao sedam poraza. Posljednji trijumf ostvaren je 12. decembra protiv Crvene zvezde (79:76). Mnogo bi, kaže Marinković, značio prekid neslavnog niza.

"Svaka pobjeda u Evroligi te nekako podiže. Mi smo u lošoj seriji, najgoroj koja je ikad bila, ali moramo da se skupimo i da igramo kao što smo igrali danas, sa žarom i borbenošću od samog starta. Makar i kad ne ide, moramo da se borimo do kraja. Naravno da je velika razlika ABA liga i Evroliga, ali mislim da ovaj tim mora da igra sa mnogo više žara u Evroligi", istakao je Marinković.

