UŽIVO Igokea m:tel - Partizan: Crno-bijeli veoma blizu ubjedljive pobjede u Laktašima

.Košarkaši Partizana pokušaće da nastave pobjednički niz u ABA ligi protiv Igokee m:tel. Tok utakmice možete pratiti na sajtu MONDO.

Košarkaši Igokee dočekuju Partizan u odloženom meču 7. kola regionalne ABA lige. Izabranici Đoana Penjaroje pokušaće da poprave utisak iz Evrolige gdje su doživjeli novi debakl i nastavili katastrofalan niz od šest uzastopnih poraza. Španski stručnjak je slast pobjede osjetio jedino u ABA ligi, ali za utakmicu u Laktašima neće moći da računa praktično na pola tima.

Očekuje se da da veću ulogu mladim nadama, što je i do sada činio, ali ovog puta će biti primoran. U odnosu na Olimpijakos u timu neće biti ni najnovijih pojačanja Kamerona Pejna i Tonjea Džekirija.

Igokea je trenutno četvrta na tabeli Grupe A, dok je Partizan drugi sa jednim porazom.