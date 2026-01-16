logo
UŽIVO Igokea m:tel - Partizan: Crno-bijeli veoma blizu ubjedljive pobjede u Laktašima 0
igokea partizan aba liga uživo prenos livestream
igokea partizan aba liga uživo prenos livestream
0

UŽIVO Igokea m:tel - Partizan: Crno-bijeli veoma blizu ubjedljive pobjede u Laktašima

.Košarkaši Partizana pokušaće da nastave pobjednički niz u ABA ligi protiv Igokee m:tel. Tok utakmice možete pratiti na sajtu MONDO.

Košarkaši Igokee dočekuju Partizan u odloženom meču 7. kola regionalne ABA lige. Izabranici Đoana Penjaroje pokušaće da poprave utisak iz Evrolige gdje su doživjeli novi debakl i nastavili katastrofalan niz od šest uzastopnih poraza. Španski stručnjak je slast pobjede osjetio jedino u ABA ligi, ali za utakmicu u Laktašima neće moći da računa praktično na pola tima.

Očekuje se da da veću ulogu mladim nadama, što je i do sada činio, ali ovog puta će biti primoran. U odnosu na Olimpijakos u timu neće biti ni najnovijih pojačanja Kamerona Pejna i Tonjea Džekirija.

Igokea je trenutno četvrta na tabeli Grupe A, dok je Partizan drugi sa jednim porazom.

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
20:41

37' Mijailović koristi šansu

Mladi Mijailović bilježi nove poene, zaista sjajna parija mlade nade crno-bijelih. Bruno Fernando zakucava promašaj Bošnjakovića. Mijailović ide van terena zbog pet ličnih greški 77:99

20:32

35' Raste prednost crno-bijelih

Promašuje Marinković otvorenu trojku, ali mladi Mijailović ne promašuje. Ponovo tajm-autom reguje Stefanović 69:93

20:32

33' Partizan ubjedljivo vodi

Penjaroja je ljut iako je prednost velika jer Vašington nije napravio faul. Ide nova trojka Pokuševskog 69:90

20:25

31' Partizan se razigrao

Novi poeni za Kalatesa, odmah reaguje tajm-autom Stefanović. 67:86

20:21

30' Kraj treće četvrtine 67:84

Nova krađa Nika Kaltesa. Bonga uspjeva da pogodi na isteku treće četvrtine. Partizan vraća maksimalnih +17

20:20

29' Partizan siguran

Bes pogađa za prve poene na meču. Mladi Mijailović promašuje za tri poena, ali Igokea gubi loptu i Nik Kalates stiže do svojih prvih poena. 67:82

20:20

28' Partizan krenuo po pobjedu

Sjajna akcija Partizana, novo zakucavanje Bruna Fernanda. Reaguje tajm-autom Stefanović. Ilić realizuje napad domaćih. Ide trojka Bonge, Partizan na +15 - 65:80

20:19

27' Brza košarka

Isak Bonga čuva leđa i poentira poslije skoka. Dragan Milosavljević pogađa za tri poena, ekspresno uzvraća Lakić 63:75

20:15

26' Partizan čuva dvocifrenu prednost

Evo prvih poena za Vašingtona u drugom poluvremenu. Napad i poeni Popovića sa druge strane 60:70

20:15

25' Gledamo efikasnu utakmicu

Lijep potez Dragana Milosavljevića. Gubi Dvejn Vašington loptu, ali ne kažnjava to Igokea 58:68

20:09

24' Partizan održava prednost

Vanja Marinković pogađa za tri poena. Ponovo Partizan prima poene uz faul, ovog puta je Popović pronašao put do koša. Raspoloženi Bruno Fernando ponovo dobija bitku pod košem 56:68

20:09

23' Koš za koš

Gavrilović poentira poslije ofanzivnog skoka. Uzvraća Vanja Marinković sa druge strane. 53:63

20:06

22' Bruno Fernando krenuo jako, odličan i Strahinja Gavrilović

Bruno Fernando ponovo bilježi lake poene. Strahinja Gavrilović nastavlja sa sjajnom partijom, pogađa uz faul. 49:59

20:06

21' Počelo drugo poluvrijeme

Vašington pronalazi Bruna Fernanda ispod koša koji pogađa uz faul. Simanić promašuje novu trojku 46:57

19:48

20' Kraj prvog poluvremena 46:54

Partizan je prokockao veliku prednost. Autokoš Simanića, Gavrilović ne uspjeva da pogodi na isteku prvog poluvremena.

19:47

19' Kakav potez Jeremića

Uspješan čelendž Stefanovića, lopta za Igokeu. Jeremić pogađa uf faul, au kakav potez košarkaša Igokee. Važni poeni Bonge poslije ofanzivnog skoka 46:52

19:42

18' Igokea se ne predaje

Popović dosta problema pravi košarkašima Partizana, opet mora Penjaroja da reaguje. Dobra akcije iz tajm-auta koju kapiten pretvara u poene. Jeremić ostaje sam i pogađa trojku, ali ekspresno uzvraća Pokuševski. 40:50

19:41

17' Partizan lakše diše

Nova trojka za Osetkovskog, vraća Partizan dvocifrenu prednost. Pokuševski lako rešava situaciju pod košem. Popović pontira poslije skoka u napadu 35:45

19:41

16' Igokea je u životu

Izvor: Kk Igokea/Marija Vuruna

  Rori pogađa prvu trojku na utakmici za Igokeu. Laki poeni za Vašingtona sa druge strane 33:40

19:37

15' Konačno prekid serije "igosa"

Snažno zakucavanje centra Partizana, konačno prekinuta serija domaćina. 30:38

19:37

14' Partizan stao

Popović pogađa uz faul, pogrešio je Vašington. Serija traje 11:0 - 30:36

19:37

13' Serija 9:0

Nastavlja se serija Igokee, sada Ilić pogađa. Prazni minuti za crno-bijele. 28:36

19:30

12' Odgovor Igokee

Oklijevaju košarkaši Partizana na šutu za tri poena. Prvo je promašio Bonga, pa Marinković. Sjagni Gavrilović pogađa ponovo uz faul 26:36

19:28

11' Trojkaška rapsodija crno-bijelih

Pogađa trojku i Dilan Osetkovski. Gavrilović krade loptu i bilježi brze poene, reaguje Penjaroja tajm-autom 23:36

19:22

10' Kraj prve četvrtine 18:33

Laki poeni Popovića. Sjajan potez Osetkovskog, Igokea ne koristi posljednji napad na isteku prve dionice.

19:20

9' Vašinton ne staje

Nik Kalates radi sve, poslije ukradene lopte nagrađuje se poenima. Milosavljević polovičan sa linije penala. Ne staje Dvejn Vašington, nova trojka. Gavrilović smanjuje sa linije penala 16:31

19:16

8' Partizan sipa trojke

Poslije sjajnog poteza Milosavljevića, Vašington pogađa novu trojku. Ušao je u seriju Vašington, vezuje dvije trojke 13:25

19:16

7' Dobra igra Partizana

Poeni za Gavrilovića. Oba tima ispunila su bonus. Evo trojke za mladog Mijailovića koji je tek ušao na teren 9:20

19:14

6' Dvocifrena prednost

Simanić pogađa sva tri penala i smanjuje prednost. Dobar pas Kalatesa sa Osetkovskog koji se upisuje u strijelce. Marinković iznuđuje faul u napadu, pametna igra crno-bijelih u ovim momentima. Ide i trojka Bonge 7:17

19:11

5' Raste prednost Partizana

Izvor: MN PRESS

  Milosavljević promašuje za tri poena, ali Vašington potom kažnjava grešku domaćih trojkom. 4:12

19:10

4' Prva trojka na meču

Pokuševski pogađa prvu trojku za Partizan. Popović nije uspio da prođe Fernanda, Bonga koristi situaciju i postiže lake poene. Stefanović reaguje tajm-autom. 4:9.

19:07

3' Egal u Laktašima

Gubi loptu Fernando, ali to ne kažnjava Rori sa druge strane. Još jedan protraćen napad crno-bijelih, Bonga pravi faul nad Simanićem. Popović donosi izjednačenje 4:4

19:05

2' Rori prvi pogodio za "igose"

Dva jako loša napada domaćih. Vašington fauliran pri prodoru, siguran sa linije penala. Rori pronalazi put do koša i pogađa uz faul 2:4

19:03

Počela je utakmica

Marinković se ispravlja sa poludistance, prethodno je promašio otvorenu trojku. 0:2

19:01

Slabija posjeta u Laktašima

19:00

Prva petorka Igokee

Mustapić, Rori, Popović, Bes, Simanić

19:00

Prva petorka Partizana

Vašington, Marinković, Bonga, Pokuševski, Fernando

18:52

Ulazak trenera crno-bijelih u dvoranu

18:25

Bruno Fernando sa mladim navijačima Partizana

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

18:15

Zagrijavanje u Laktašima

18:12

Nenad Stefanović se ne da prevariti

Izvor: MN PRESS

  "Bez obzira na ove rezultate u Evroligi Partizan je aktuelni šampion i tim koji u ABA ligi ima samo jedan poraz, i to negdje na početku sezone. Mislim da su u svakoj utakmici opravdali ulogu favorita i pokazali prije svega svoj veliki individualni kvalitet i dubinu rostera", rekao je trener Igokee Nenad Stefanović.

18:11

Bez Pejna i Džekirija

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

  "Očekuje nas teško gostovanje protiv kvalitetnog tima koji dobro igra. Nije izgovor, ali imamo određene probleme. Na raspolaganju nećemo imati Pejna i Džekirija. Zato moramo dobro da se pripremimo i da se takmičimo na mnogo višem nivou protiv kvalitetnog tima", rekao je Đoan Penjaroja u najavi utakmice.

18:11

Dobro došli!

Košarkaši Partizana gostuju Igokei u odloženom 7. kolu ABA lige. Tok utakmice koja počinje od 19 časova možete pratiti na našem sajtu.

