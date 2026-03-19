Rijaliti učesnik pronađen mrtav u kanalu: Kamere snimile šta se dešavalo prije tragedije?

Bivši učesnik rijalitija The Only Way Is Essex, Džordan Rajt, preminuo je u 33. godini.

Izvor: Instagram/jordanwrights

Britanska TV zvijezda i bivši dečko Viki Patison pronađen je mrtav u odvodnom kanalu na tajlandskom ostrvu u subotu, prenosi "The Sun". Rajta je pronašao radnik iz Mjanmara u kanalu za odvodnjavanje, nakon čega je obaviještena policija.

Rajt je navodno snimljen nadzornim kamerama kako se nervozno kreće ispred hotela neposredno prije nego što je pronađen, oko 12.30 po lokalnom vremenu.

Džordan, koji se preselio na Tajland prije samo nekoliko nedjelja, bio je najpoznatiji po pojavljivanju u sezonama 22 i 23 emisije The Only Way Is Essex, koje su emitovane 2018. godine.

Lokalna policija je brzo stigla na mjesto gde je pronađen, u blizini plaže Bang Tao Beach, i potvrdila da nema znakova fizičkog napada ili borbe.

Njegov telefon je takođe pronađen na obali u blizini, a u njegovom džepu pronađena je kartica hotela. To je navelo policiju da pregleda snimke i prikupi informacije sa sigurnosnih kamera hotela.

Zaposleni su rekli da se prijavio sam i da je trebalo da se odjavi 13. marta, dan prije nego što je pronađen. Obdukcija je u toku kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti i da li su alkohol ili droga bili uključeni.