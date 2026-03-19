Skandal u emisiji Pirsa Morgana: Posvađao se s influenserom i napustio studio, ovaj pokazao sliku njegove žene u kupaćem

Influenser koji ima milione pratilaca na mrežama, nedavno je bio dio novog dokumentarca Luja Terua, a njegovi stavovi koji su šokirali svijet, bili su tema emisije Pirsa Morgana - sve do trenutka dok voditelj nije prekinuo emisiju

Kontroverzni influenser iz "manosfere" HStikkytokky, koji je nedavno ponizio Onlifens zvijezdu Boni Blu, iznio je niz grubih tvrdnji o supruzi Pirsa Morgana tokom gostovanja u njegovoj Jutjub emisiji.

Ličnost sa društvenih mreža, čije je pravo ime Harison Salivan, nedavno je bio dio dokumentarca "Inside The Manosphere" Luja Terua, koji se bavio istraživanjem "ultra muških" zajednica na Internetu.

Pirs je kritikovao njegove stavove prikazane u Netfliksovom dokumentarcu, činjenicu da vrijeđa Onlifens djevojke, ali zarađuje reklamirajući Onlifens, a potom i njegovu izjavu da bi se odrekao sina kada bi saznao da je gej.

Pirs je rekao Harisonu da je taj komentar homofobičan, a ovaj je uz osmijeh rekao "to je dobro roditeljstvo".

Razgovor je potom postao ličan, pri čemu je Harison iznio niz odvratnih tvrdnji o Pirsovoj supruzi, Seliji Valden.

Harison je pomenuo objavu na Instagramu iz 2022. godine Valdenove, na kojoj ona leži u bikiniju, pored natpisa: "Traži se – momak za bazen, iskustvo nije potrebno".

Pogledajte taj sporni momenat:

Pokazujući objavu, rekao je Pirsu: "To je tvoja stvar, brate, to je tvoja djevojka".

Voditelj je odgovorio: "Baš me briga za tvoje smiješne, sitne uvrede. To je kao dvogodišnje dijete, zašto bi me to zanimalo?"

Međutim, kasnije je napustio emisiju rekavši producentima: "Znate šta, neću ovo da radim, izvinite ljudi. Besmisleno je".

Pogledajte cijeli intervju: