Bliski istok gori, a influenserke drame: "Kad ti operaciju nosa u Iranu otkažu zbog glupog rata"

Drama među influenserkama u Iranu - ko će sad srediti nos?!
Iran je godinama poznat kao svjetska prestonica rinoplastike, pa hiljade strankinja svake godine odlazi u Teheran da bi "uljepšale" svoj profil. Međutim, nekoliko influenserki je u "pravoj drami" - dok Bliski istok gori, najvažniji je novi nos.
Influenserke koje su otputovale u Iran zbog estetske hirurgije podijelile su na TikTok-u svoja "šokantna iskustva". Njihovo "savršeno putovanje" prekinuo je sukob između Irana i Izraela, a snimci njihovih reakcija postali su viralni.
Dok rakete padaju i sirene zavijaju, one su u centru pažnje jer je operacija nosa otkazana - jer, naravno, šta je važnije od savršenog profila dok svijet gori?
Jedna od njih, Alma Verso iz Dubaija, koja je u Iran otputovala sa najboljom prijateljicom, nije ni slutila šta je čeka.
"Samo tebi može da se dogodi - odeš s najboljom prijateljicom u Iran na operaciju nosa i zaglaviš u ratu", napisala je na TikTok-u.
Kasnije je objasnila da je uspjela da se vrati u Dubai tek nakon što se sklonila u selo kod prijateljice.
Slična iskustva podijelila je i Lija iz Kanade, koja je takođe bila na operaciji nosa.
"Probudila sam se na zvuk bombi", javila je pratiocima.
@spliyamsincerely ur fav war zone baddies coping through jokes#iran#rhinoplasty@brownmansho♬ original sound - kiri ✟
Nisu svi zahvati ni krenuli po planu. Nikia Fašar iz Teksasa požalila se na društvenim mrežama:
"Kad ti operaciju nosa otkažu zbog glupog rata između Irana i Izraela".
Naravno, dobila je mnogo sarkastičnih komentara: "Ista stvar, djevojko. Još jedna godina s mojim velikim nosom", "Sada se molim za sljedeću godinu", "Šta ćeš da radiš sad?"...
Problemi u toku evakuacije
Pokušaji evakuacije stranih državljana pretvorili su se u pravi haos. Prvi britanski let iz Omana nije poletio, a putnici su, prema izvještajima, lupali po prozorima aviona i doživljavali napade panike dok su satima čekali na pisti.
Let je trebalo da poleti iz glavnog grada Omana u 23 sata, ali nije jer su piloti odradili maksimalno dozvoljeno radno vrijeme. Ministarstvo spoljnih poslova kasnije je saopštilo da je razlog i "tehnički problem", ali su uvjeravali da će avion poletjeti kasnije tokom dana.
Dok Bliski istok gori i dok svijet brine o ratnim sukobima, ove influenserke imaju druge prioritete.
(MONDO)