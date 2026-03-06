Bliski istok gori, a influenserke drame: "Kad ti operaciju nosa u Iranu otkažu zbog glupog rata"

Drama među influenserkama u Iranu - ko će sad srediti nos?!

Izvor: TikTok Screenshot

Iran je godinama poznat kao svjetska prestonica rinoplastike, pa hiljade strankinja svake godine odlazi u Teheran da bi "uljepšale" svoj profil. Međutim, nekoliko influenserki je u "pravoj drami" - dok Bliski istok gori, najvažniji je novi nos.

Influenserke koje su otputovale u Iran zbog estetske hirurgije podijelile su na TikTok-u svoja "šokantna iskustva". Njihovo "savršeno putovanje" prekinuo je sukob između Irana i Izraela, a snimci njihovih reakcija postali su viralni.

Dok rakete padaju i sirene zavijaju, one su u centru pažnje jer je operacija nosa otkazana - jer, naravno, šta je važnije od savršenog profila dok svijet gori?

Jedna od njih, Alma Verso iz Dubaija, koja je u Iran otputovala sa najboljom prijateljicom, nije ni slutila šta je čeka.

"Samo tebi može da se dogodi - odeš s najboljom prijateljicom u Iran na operaciju nosa i zaglaviš u ratu", napisala je na TikTok-u.

Kasnije je objasnila da je uspjela da se vrati u Dubai tek nakon što se sklonila u selo kod prijateljice.

Slična iskustva podijelila je i Lija iz Kanade, koja je takođe bila na operaciji nosa.

"Probudila sam se na zvuk bombi", javila je pratiocima.

Nisu svi zahvati ni krenuli po planu. Nikia Fašar iz Teksasa požalila se na društvenim mrežama:

"Kad ti operaciju nosa otkažu zbog glupog rata između Irana i Izraela".

Naravno, dobila je mnogo sarkastičnih komentara: "Ista stvar, djevojko. Još jedna godina s mojim velikim nosom", "Sada se molim za sljedeću godinu", "Šta ćeš da radiš sad?"...

Problemi u toku evakuacije

Pokušaji evakuacije stranih državljana pretvorili su se u pravi haos. Prvi britanski let iz Omana nije poletio, a putnici su, prema izvještajima, lupali po prozorima aviona i doživljavali napade panike dok su satima čekali na pisti.

Let je trebalo da poleti iz glavnog grada Omana u 23 sata, ali nije jer su piloti odradili maksimalno dozvoljeno radno vrijeme. Ministarstvo spoljnih poslova kasnije je saopštilo da je razlog i "tehnički problem", ali su uvjeravali da će avion poletjeti kasnije tokom dana.

Dok Bliski istok gori i dok svijet brine o ratnim sukobima, ove influenserke imaju druge prioritete.

