Šon Pen ljubi 35 godina mlađu djevojku: Nije došao na Oskare, partnerka "krivac" za sve

Šon Pen imao je bitnije obaveze od dodjele Oskara.

Slavni Šon Pen baš umije da priredi skandal. Ali i da briljira pa je tako na nedavno održanoj dodjeli Oskara treći put u karijeri osvojio nagradu Američke akademije filmskih umjetnosti i nauka, nije bio na ceremoniji u Los Anđelesu jer mu je posjeta Ukrajini važnija. A u blizini njemu omiljene zemlje je i Moladavija odakle je njegova djevojka Valerija Nikov.

Ukrajina i Moldavija su usko povezane kroz bezbjednosne izazove, evropske integracije i zajedničku granicu. A Šon Pen sa ukrajinskim vlalstima od 2022. neguje izuzetno prijateljske odnose što je pokazao i novom posetom, tokom koje se sreo sa tamošnjim predsjednikom Volodimirom Zelenskim pa od svojih domaćina dobio ovakvu verzuju Oskara.

Da je Šon Pen propustio Oskar zbog Ukrajine, saznalo se odmah nakon dodjele. Slavni glumac je nepokolebljiv u svojim stavovima, a u ljubavi prilično isključiv.

Ko je djevojka Šona Pena?

Šon Pen koji će 17. avgusta napuniti 66 godina, mlađi je od Valerije Nikov tri i po decenije. Ova Moldavka je glumica i model, igrala je u seriji Emily u Parizu i u francuskim TV ostvarenjima "Mike" i" Don’t Worry About the Kids".

Studirala je glumu na akademiji RADA Royal Academy of Dramatic Arts u Londonu kao i na Cours Florent u Parizu.

Radila je za modnu agenciju Premium Modelspa sarađivala sa čuvenim brendovima Carolina Herrera, Dada Sport i Bonanza. Zna da svira klavir, tečno govori više jezika: i rumunski, ruski, engleski, španski i italijanski. Obožava sport, posebno boks, jahanje i jogu.

Prvi put je viđena u društvu Šona Pena u septembru 2024. u Madridu, zabilježen je tada i njihov poljupac. Narednog mjeseca pojavili su se zajedno na aerodromu u Los Anđelesu. Debitovali su na crvenom tepihu u septembru 2025. godine.

Šon Pen se inače uvijek, kada se pogleda njegova prošlost, zabavljao sa mlađim ženama, a ta razlika je bila manje ili više izražena. Tako je 2023. bio u vezi sa ukrajinskom glumicom Olgom Korotjajevom (45), pre nje sa koleginicom Kristin Vig (53), ali i sa Oskarovkom Šarliz Teron (51).

Ženio se tri puta, od 2020. do 2022. bio je u braku sa Lejlom Džordž (34), brak sa Robin Rajt (60) trajao je od 1996. do 2010, dok je Šonova prva supruga bila Madona (67) i ta zajednica počela je 1985, a završila se četiri godine kasnije. Pen iz braka sa Robin Rajt ima ćerku Dilan (35) i sina Hopera (33).

Ljubavno pravilo buntovnika Šona Pena

Pen je u junu 2024. za The New York Times rekao da nije u ozbiljnoj vezi kao i da je jako uzbuđen što je samac. Napomenuo je da mora da se oseća slobodno sve i kada je sa nekim, svaka romantična drama ili posjeta "bogova traum" nisu dobrodošli.

"Neću patiti. Ne osećam da će mi romansa ponovno slomiti srce", poručio je tada. Njegova veza sa Valerijom za sada se dobro odvija čak i postaje sve ozbiljnija, ali odzvanjaju ove njegove reči: "Samo sam slobodan. Ako ću biti u vezi, i dalje ću biti slobodan".

Sloboda u vezi se svakako podrazumijeva, čak je i preduslov za uspješan odnos, ali se čini da je glumac pomalo isključiv i netolerantan po tom pitanju, a posebno kada je riječ o "romantičnoj drami" koju je pomenuo jer teško da bilo koju vezu možete isplanirati, kontrolisati i u svakom momentu poštedeti toga.

Valeriju vrijeđali bez pardona

Valeriju Nikov kao i njenu vezu sa Šonom Penom izuzetno kritikuju na društvenim mrežama. Kada su se zajedno pojavili početkom ove godine nakon Zlatnog globusa, nimalo ih nisu štedjeli u u komentarima. Ranije su na meti kritika bili zbog razlike u godinama pa su ove detalje stavili u prvi plan: "Ja sam mislila da je sa sinom", "Zar to nije njegov sin", "Nema šasne da je ona žena", "Na slici su dva muškarca", "Lejdiboj sa Tajlanda", "Sigurno je Valerija transvestit", "Toliko liči na muškarca", "Izgleda kao MUŠKO. Nema šanse da je žena - u najmanju ruku transvestit".

Komentarisali su i u razliku u visini, mada je prema zvaničnim podacima Šon visok 173 cm, a Valerija Nikov 177 cm.

