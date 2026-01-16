logo
Bojkot Partizana i u Republici Srpskoj, nikad manje gledalaca na meču crno-bijelih!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Posjeta u Laktašima daleko od potpuno ispunjene dvorane, na koju smo navikli kada gostuje Partizan.

Bojkot Partizana i u Republici Srpskoj, nikad manje gledalaca na meču crno-bijelih! Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Košarkaši Partizana gostuju u Laktašima kod Igokee u odgođenom meču 7. kola ABA lige.

Dolazak crno-bijelih godinama unazad znači i opštu mobilizaciju navijača iz Republike Srpske i svaki put hala u Laktašima ispunjena je do posljednjeg mjesta, ali to ovog puta nije slučaja.

Nakon polupraznog Pionira na meču protiv Olimpijakosa, očigledno je da su se usljed svih dešavanja u Partizanu u proteklih mjesec-dva i navijači sa ove strane odlučili na svojevrsni bojkot.

Tako je i dvorana u Laktašima u koju inače staje 3.000 gledalaca poluprazna ovog petka, nekih 20 minuta pred ovaj meč.

Uprkos tome crno-bijeli će ponovo imati veću podršku od domaćina, jer su većinom na tribinama simpatizeri Partizana.

Na tribinama je istaknut i transparent podrške Željku Obradoviću sa njegovim riječima "I nemojte zaboraviti da igrate za najbolji klub na svetu".

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Obradović je uvijek ovacijama dočekan u Laktašima, a zanimljivo je da publika danas gotovo da nije konstatovala Đoana Penjaroju. Španski stručnjak gotovo neprimjetno je ušao u halu i prošao do klupe Partizana.

Među gledaocima je i veliki broj djece koja su iskoristila priliku prije meča da se fotografišu sa Brunom Fernandom, a neki od najmlađih navijača, poput male Sare, bili su vrlo kreativni.

(MONDO)

