Partizanov 17-godišnjak poslije +22 u Laktašima: Dobro smo otvorili utakmicu, napad je funkcionisao kako treba

Mladi bek odjavio meč sa Igokeom.

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Košarkaši Partizana ubjedljivo su savladali Igokeu m:tel u zaostaloj utakmici 7. kola ABA lige.

Izabranici Đoana Penjaroja trijumfovali su razlikom od 22 poena (81:103), postigavši čak 16 trojki, a značajnu minutažu dobio je i mladi Uroš Mijailović (2008.), koji je za 17 minuta na terenu postigao devet poena.

"Prije svega, želim da se zahvalim navijačima što su došli u ovolikom broju. Mislim da smo dobro otvorili utakmicu, bilo je malo problema u defanzivi u prvom poluvremenu. Mislim da je napad dobro funkcionisao tokom cijelog meča. Na kraju smo dobro ušli u drugo poluvrijeme i do kraja održali ovu razliku", rekao je Mijailović, koji je o svojoj partiji dodao:

"Trudim se, dajem sve od sebe, treniram, a sve nekako samo dođe."

