Španski "Sport" posvetio je tekst sunovratu Partizana i stao na stranu trenera Đoana Penjaroje.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana doživjeli su novi debakl pod vođstvom Španca Đoana Penjaroje koji od dolaska u Humsku još ne zna za pobjedu u Evroligi. Crno-bijeli su upisali najubjedljiviji poraz na domaćem terenu od Olimpijakosa, što je daleko odjeknulo. Situacijom u Partizanu se bavio katalonski "Sport" koji tvrdi: "Penjaroja nije kriv".

Debitovao je ubjedljivim porazom od Makabija, uslijedilo je nekoliko boljih partija koje nisu bile vrijedne pobjede, a novi neuspjeh zakucao je crno-bijele na dno tabele.

"Đoan Penjaroja je doživio svoj najteži trenutak na klupi Partizana od dolaska u Beograd prije nekoliko sedmica, nakon što je ove srijede poražen u unaprijed odigranoj utakmici 22. kola Evrolige, i to sramotnim rezultatom 66:104 protiv Olimpijakosa, koji je tokom čitave večeri dominirao u polupraznoj hali Aleksandar Nikolić", piše "Sport".

Španci navode da je Penjaroja stigao u jako lošem momentu i da se trenutno ne vidi izlaz iz tunela.

"Bio je to još jedan veoma težak udarac za novi Penjarojin tim, koji je ponovo pokazao da djeluje kao izgubljena ekipa, bez ikakvog duha, uz osjećaj da je situacija u kojoj se Partizan nalazi praktično nepopravljiva i da je trenera iz Terase zatekla u krajnje neodrživim okolnostima."

Vidi opis "Trener ništa nije kriv, Partizan je osinjak": Španci se digli zbog Đoana Penjaroje, predviđaju brz kraj Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Pionir" je bio poluprazan, iako su malobrojni navijači bodrili igrače svih 40 minuta.

"Olimpijakos je praktično odradio lak trening, iznenađen čak i sam koliko je lako došao do pobjede na terenu koji je okupio jedva 3.000 gledalaca, dok su utakmice u Beogradskoj areni ove sezone znale da okupe i do 20.000 navijača. Publika je očigledno okrenula leđa ekipi", navodi se u tekstu.

Penjaroja je na konferenciji za medije poslije utakmice upitan da li je razmišljao o ostavci poslije serije loših rezultata. Španci vjeruju da bi zbog nezdrave situacije moglo da dođe do brzog rastanka.

"Situacija u Partizanu deluje zaista nepopravljivo, a Penjaroja pokušava da 'spasi šta se spasiti može' u ABA ligi, gdje uspijevaju da pobede poneku utakmicu zahvaljujući slabosti rivala. Međutim, u Evropi prolaze kroz pravi 'pakao', a onaj koji je za to najmanje kriv – bivši trener Barselone – iz kola u kolo proživljava očaj koji možda neće imati dug vijek, te bi mogao da pokuša da se što prije izvuče iz ovog osinjaka zvanog Partizan", zaključuje "Sport".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!