Miljenik Grobara postao trener: Sa njim je Fajnal-for nije bio samo san

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Nekadašnji plej Partizana Bo Mekejleb počeo je svoj trenerski put.

Bo Mekejleb postao trener Izvor: MN PRESS

Nekadašnji košarkaš Partizana i miljenik Grobara Bo Mekejleb počeo je trenersku karijeru u Sjedinjenim Američkim Državama. On će ubuduće trenirati djecu uzrasta do 14 godina u na Zombi Univerzitetu. U pitanju je neprofitna organizacija i košarkaški program fokusiran na razvoj mladih.

Nekadašnji plejmejker je bio dio posljednjeg trijumfalnog pohoda Partizana u Evroligi kada Fajnal-for nije bio samo san. U karijeri je igrao još za Sijenu Montepaski, Fenerbahče, Bajern, Limož, Gran Kanariju i Saragosu.

Sa Partizanom je osvojio triplu krunu - Kup Radivoja Koraća, Jandransku ligu i domaće prvenstvo. Dok je nosio crno-bijeli dres dobio je državljanstvo Makedonije i dobio šansu da igra za tu reprezentaciju. Predvodio je Makedoniju do polufinala Evropskog prvenstva 2011. u Litvaniji. Sjajnim partijima zaslužio je mjesto u najboljoj petorci prvenstva, a igrao je i na Evropskom prvenstvu 2013. sa dosta manje uspjeha.

