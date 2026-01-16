logo
Penjaroja pobjesnio na Vašingtona: Zbog ovog poteza ga odmah "ribao" na tajm-autu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Pogledajte kako je Đoan Penjaroja pobjesnio na Dvejna Vašingtona koji nije odigrao odbranu.

Đoan Penjaroja kritikovao Dvejna Vašingtona na utakmici Igokea Partizan Izvor: Arena Sport/Screenshot

Trener KK Partizan Đoan Penjaroja tražio je tajm-aut već poslije dva minuta igre u posljednjoj četvrtini utakmice protiv Igokee, pri vođstvu njegove ekipe od skoro 20 razlike, pošto se iznervirao zbog poteza Dvejna Vašingtona.

Vašington je bio u mis-meču protiv Besa, međutim umjesto da napravi odmah faul kada je igrač Igokee primio loptu na niskom postu, dozvolio mu je da ga ispivotira bez ikakvog pritiska. Bes je lako postigao poene, a Penjaroja je iste sekunde skočio kraj aut-linije i tražio je tajm-aut. Pogledajte kako je to izgledalo:

Pogledajte

00:55
Igokea - Partizan: Đoan Penjaroja pobesneo na Dvejna Vašingtona
Izvor: Arena 2 Premium
Izvor: Arena 2 Premium

Uzalud je Penjaroja signalizirao Vašingtonu da pravi faul, da je Partizan daleko od bonusa, ali Amerikanac je po ko zna koji put od dolaska u Evropu "zaboravio" da pazi na ovaj detalj i ispao je u odbrani.

Tokom tajm-auta, Vašington je priznao grešku i pokazao da se izvinjava svojim saigračima zbog toga, a Penjaroja je održao govor o "bonusu" i ponovo je upoznao svoje igrače sa time da moraju da vode računa o "malim faulovima" koji su izuzetno važni u svakoj utakmici.

Inače, Partizan je slavio 103:81 protiv Igokee, a Vašington je i ovoga puta bio najefikasniji igrač svoje ekipe u ABA ligi i postigao je 20 poena, dok je imao još šest asistencija.

