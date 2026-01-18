logo
Šejk Milton napustio Beograd: Partizan poslao igrača kući, čeka ga operacija

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Američki bek Šejk Milton doživio je tešku povredu i dugo ga nećemo vidjeti na terenu.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Košarkaš Partizana Šejk Milton otputovao je u Sjedninjene Američke Države gdje će biti podvrgnut operaciji šake. Bek je letos stigao u Humsku kao najveće pojačanje, ali od njega ove sezone nismo vidjeli ništa. Kuburio je sa sitnijim povredama, propustio dosta mečeva, a onda je doživio teži peh kada je poslije samo sedam minuta igre napustio utakmicu sa Studentskim centrom u ABA ligi.

Milton je polomio kost u šaci i čeka ga višemjesečna pauza. Tačnije, stradala je četvrta karpalna kost, a medicinski tim je procijenio da će biti potreban hirurški zahvat. Dok navijači željno iščekuju povratak Karlika Džonsa, zatekla ih je nova nesreća koja se samo nadovezala na pregršt problema u crno-bijelom taboru.

Na spisku povrijeđenih osim Šejka Miltona i Karlika Džonsa nalaze se Mario Nakić i Džabari Parker, dok je Sterling Braun imao drugih zdravstvenih problema i očekuje se da se vrati za mečeve naredne nedjelje. Vidjećemo da li će sportski sektor reagovati na tržištu ili će se osloniti na postojeće snage, kada sezona već izgleda izgubljeno.

Milton ove sezone prosječno u Evroligi bilježi 6,7 poena i 3,1 asistenciju, što definitivno nije učinak koji je oduševio navijače, a ni stručni štab Partizana.

Pogledajte

Šejk Milton izjava
