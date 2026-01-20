"To je katastrofa, ovo nigdje nema": Svetislav Pešić grmi pred meč sa Partizanom

Iskusni stručnjak Svetislav Pešić udario na Evroligu.

Nekadašnji selektor Srbije Svetislav Pešić napravio je veliki posao otkad se vratio u Bajern iz Minhena. Sada će imati šansu da odmjeri snage sa jednim od srpskih klubova, pošto im Partizan gostuje u 23. kolu Evrolige. Iskusni stručnjak je došao u lošem momentu za tim, mnogi igrači kubure sa povedama, a on se nije libio da digne glas protiv novog sistema takmičenja.

Nakon što je završio misiju u košarkaškoj reprezentaciji Srbije plan je bio da odmori i posveti vrijeme porodici, ali nije mogao da odbije poziv kluba sa kojim je ostvario velike uspjehe.

"Nisam planirao da ove godine radim kao trener. Mislio sam da nešto uradim vezano za sebe i porodicu. Situacija u klubu je bila takva, da je trener imao problema sa zdravljem, da se to dosta oteglo i došlo je do određenog pada forme, izgubilo se dosta utakmica... Pošto živim u Minhenu, stigao je poziv... Počeo sam sa ovim klubom, kada je bio drugoligaš, svi ti ljudi koji vode klub bili razmišljanja: 'Hajde da izguramo ovo do kraja sezone, pa da vidimo u kom pravcu da se prave planovi za stručni štab'. Jeste ispalo sve brzo i za mene je bilo malo neočekivano. Da je dobra situacija u timu – nije. Ali, radimo sada na tome da je popravimo malo", rekao je Pešić u intervjuu za "Mozzartsport".

Može da bude zadovoljan reakcijom igrača poslije njegovog dolaska. "Dobili smo sve utakmice u Bundesligi zasad, dosta na gostovanjima. Vjerujem da ova ekipa ima potencijal da bude još bolja. Mi nismo odustali od Evrolige, naprotiv. Mi svaku utakmicu želimo da pobijedimo, pa da onda razgovaramo o nekim daljim planovima za Evroligu. Sada moramo da pobijedimo neke utakmice u seriji. Izgubili smo dosta mečeva od protivnika, da tako kažem, ispod našeg kvaliteta. Šta je – tu je. Gledamo, ako možemo, da u Evroligi dobijemo dvije-tri utakmice zaredom i onda imamo neke šanse za priključak. Odustajanja nema", rekao je dodao:

"Nije lako. Imamo dosta problema sa povredama, praktično na svakoj utakmici nam se neko novi povrijedi. A, igra se na dva ili tri dana, mnogo je putovanja i potrošnje koje čak i nema veze sa košarkaškim terenom. Srećom, imamo naš avion i onda se poslije obaveza na gostovanjima odmah vraćamo kući, da momci legnu u svoje krevete, da ne moramo da budemo u hotelima i gubimo tu vrijeme. Previše je ovo, svakog drugog dana druga utakmica. Bundesliga je postala mnogo izazovna, a Bajern Minhen marka... Gdje god da dođeš, to je utakmica sezone. Igrao u Bonu, igrao u Kelnu pred 20.000 ljudi... Klubovi uvijek pokušavaju da naprave događaj, spektakl. Evroliga je jača, jači su protivnici, ali u Bundesligi je svaka utakmica sa Bajernom: 'Hajde da pobijedimo Bajern, pa nek i ispadnemo iz lige'. To je ono sa čime se suočavamo stalno".

Kaže da je odluka Evrolige o promjeni sistema takmičenja bila katastrofalna i da bi trebalo da se smanji broj utakmica.

"Ne moraš baš ni da budeš učesnik, da bi to znao. Ali da, sada sam tu kao trener. Svi znaju da je ovo bila katastrofalna odluka Evrolige. Prvo, ne postoje uslovi da se igra ovoliko utakmica, apsolutno nema. Kako god gledamo, evropska košarka mora da bude bazirana na domaćim prvenstvima i ona ne smiju da izgube značaj. Veliki je uticaj Evrolige i klubova koji nastupaju u tom takmičenju, a to su najbolji klubovi poslije onih iz NBA lige. Bez nacionalnih liga nije moguće dalje razvijati klubove. Govorim sada iz ugla Bajerna... Sponzori su mahom njemačke kompanije, navijači su 90 odsto domaći. Vole oni, naravno, uspjeh u evropskim takmičenjima, ali najviše žele da Bajern osvaja titule u domaćim okvirima, titule, kupove... Bio sam i u Barseloni, sve je to isto. Naravno, druga je zemlja i sve, ali nacionalne lige su važne. Evroliga mora mnogo dobro da razmisli šta će da uradi sada", rekao je Pšić i dodao:

"Prvo, da ukine ovaj sistem sa 20 klubova, jer nema nikakvog smisla. Da se smanji broj utakmica. To isto važi i za nacionalne lige. Mada je mnogo lakše napraviti novi sistem u Evroligi i smanjiti broj utakmica, nego u nacionalnim prvenstvima".

NBA stiže u Evropu, a šta je stav iskusnog stručnjaka? "Da, to se priča već duže vrijeme, nije od juče ta ideja, da se prave divizije. To bi povećao ukupan broj utakmica, ali smanjio opterećenje po klubovima... Lično smatram da u Evropi ima mogućnosti da se više ekipa uključi u najkvalitetnije takmičenje, ali ne da se igra ovako, kao sada. Razmišljanje o formiranju divizija moglo bi da otvori vrata ulaska još više klubova u Evroligu. Treba i sa tim biti obazriv, sa aspekta sporta i biznisa. Sve je povezano".

"Svaka utakmica je važna za nas, tražimo mogućnost da dobijemo dvije-tri-četiri utakmice u seriji, to bi nam dalo mogućnost da ozbiljnije planiramo našu sudbinu u Evroligi, iako smo dosta zaostali na tabeli. Ali, šansa postoji i dalje. Utakmice sa Partizanom su uvijek izazovne, vidim da je odigrao jako dobro protiv Igokee u Laktašima, uprkos svim problemima. U Laktašima ni Zvezda, ni Partizan nisu lako dobijali utakmice, sada je bilo tako. Da bismo napravili iskorak možemo da igramo kvalitetno i da imamo dobru atmosferu, ali samopouzdanje se ipak postiže pobjedama. Partizan je opasan protivnik, dočekujemo ga sa poštovanjem".

Đoan Penjaroja je prihvatio posao u Partizanu kada se mnogi drugi nisu usudili. "Gledajte, njemu je daleko teže zbog dolaska u Partizan, nego što je meni bilo kada sam odlučio da se vratim sada u Bajern. U Minhenu sam domaći, sve znam i svi me znaju. Đoanu je jako teško, prvo jer je došao da radi u državi u kojoj nikada nije ranije radio, preuzeo je Partizan, u kojem dosad nije radio, kao ja u Bajernu ranije. Treba da se razumije ta razlika. Nije mu lako, ljudi treba da mu daju podršku, navijači i ostali".