"To je njegov problem, neće biti u timu": Đoan Penjaroja zaprijetio Džabariju Parkeru

Trener Partizana Đoan Penjaroja bavio se statusom najveće zvezde Džabarija Parkera pred meč sa Bajernom.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana gostuju ekipi Bajerna u Minhenu u 23. kolu Evrolige. Trener crno-bijelih Đoan Penjaroja iznio je očekivanja pred ovaj duel i posebno govorio o statusu Džabarija Parkera koji neće biti u sastavu. Španac je bio jasan, Amerikanac mora da zasluži svoje mjesto u timu.

Bajern Minhen igra kao preporođen od dolaska Svetislava Pešića, a prošle nedjelje režirali su veliku pobjedu protiv Panatinaikosa.

"Teška nedjelja je pred nama, igramo dvije utakmice na strani. Bajern igra sjajno u posljednje dvije-tri nedjelje, pogotovo kod kuće. Imaju sjajne skorere, šutiraju nevjerovatno sa distance. Igraju dosta agresivnije sa novim trenerom Pešićem. Biće to jako težak meč za nas. Moramo da igramo mnogo bolje nego u prethodnim mečevima", rekao je Penjaroja.

Crno-bijeli imaju dosta problema sa povredama. "Moraćemo da igramo mnogo bolje. Imamo dosta problema sa povredama, Sterling nije igrao prošle nedjelje, sada Vanja ima isti problem, Vašington je imao probleme prije dvije sedmice. Ali moramo da igramo bolje, da budemo konzistentniji, da budemo spremni da odigramo tešku utakmicu. Bajern je u ovom momentu dobar tim i igra sa dosta samopouzdanja", kaže Španac.

Bio je direktan o Džabariju Parkeru koji je malo-malo povrijeđen, ali je istina drugačija. "Džabari nije trenirao prošle sedmice i očigledno je da nije u formi u ovom momentu. On mora da trenira, da se oporavi, da se mnogo popravi u ovoj situaciji. Ako ne, nije moguće imati ga u timu u suprotnom", jasan je Penjaroja.

Šta je problem u Partizanu? "Za sada je teško takmičiti se u Evroligi. Imamo mnogo problema, u lošem smo trenutku da igramo konzistentnih 40 minuta. Naš cilj je da poboljšamo i povećamo broj dobrih minuta i smanjimo broj loših minuta. To je najvažnije da uradimo u narednim sedmicama."

Ipak, raduje ga reakcija protiv Igokee nakon teškog poraza od Olimpijakosa. "Važno je da smo poslije Olimpijakosa dobro reagovali protiv Igokee. Nije sve uvijek negativno. Nije sve negativno sa Partizanom. Naravno, Olimpijakos i Bajern su bolji od Igokee, ali tim je reagovao bolje protiv Igokee. U ovom momentu imamo probleme, ali radićemo naporno u narednim sedmicama."

Da li ima još igrača koji se ne zalažu dovoljno kao Džabari? "To je njegov problem. Ako hoće da bude u timu, on to mora da pokaže svaki dan to na terenu, na treningu. Džabari i svi ostali igrači."

Koja je razlika u njegovom radu sa Parkerom u odnosu na vrijeme u Barseloni?

"Očigledno je da je u Barseloni bio u formi, a sada nije u formi, to je više nego očigledno."

Za kraj je upitan da li se on osjeća dobro u Beogradu.

"Dobro sam, težak je momenat, ali imam samopouzdanje da će se stvari promijeniti. Ne za par dana, ali vjerujem da će se to promijeniti u narednim sedmicama", zaključio je Penjaroja.