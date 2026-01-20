logo
"Da li Parker namerno igra loše?": Lončar pronašao rešenje za najgoreg igrača u Partizanu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Bivši košarkaš Partizana Nikola Lončar govorio je o Džabariju Parkeru i njegovom odnosu prema dresu Partizana.

Nikola Lončar o Džabariju Parkeru Izvor: MN PRESS, ArenaSport 1 / printscreen

Partizan gostuje u Minhenu ekipi Bajerna u 23. kolu Evrolige. Međutim, trener Đoen Penjaroja zbog povreda neće moći da računa na kapitena Vanju Marinkovića, kao i na Dvejna Vašingtona, ali u ekipi Partizana neće biti i Džabarija Parkera. Amerikanac je sklonjen iz tima, o tom je govorio i španski strateg, a bivši košarkaš Partizana Nikola Lončar još jednom je analizirao pomalo nesvakidašnji slučaj u Partizanu. Ostaje pitanje da li se Džabari Parker uopšte trudi, s obzirom na to da su već trojica trenera u Partizanu imala problem sa istim igračem. Vjeruje Lončar da bi najpametniji potez bio da se ima Amerikanca ne spominje više, jer se time odvlači pažnja sa igrača.

Kad je u pitanju Bajern, ekipa Svetislava Pešića igra sjajno u posljednje vrijeme. "Otišao im je najbolji igrač, Dinvidi zbog privatnih problema napustio tim. Pobijedili su Panatinaikos kod kuće, pobijedili su Makabi, to su važne pobjede za Bajern, oni se dižu imaju osam pobjeda, ali vidjećemo da li će to biti dovoljno za plej-in", rekao je Lončar u studiju Arene sport.

"Što se tiče Partizana, fale neki igrači, povrede, da li hoće da igraju, da li neće, poprilično je haotična situacija. Tokom cijele sezone je Partizan u pogrešnom smjeru, u lošoj situaciji, ali nikad nije loše da se pobijedi utakmica. Može da se desi svašta. Bajern je u boljoj situaciji. Partizan ima kvalitetnije igrače, koji nisu pokazali da igraju timsku košarku, to bi mogao da bude ključ u ovom meču."

"Treba da odigraju situacije koje nisu do sada. Pobijedili su Igokeu koja je izgubila od Studentskog centra 30 razlike. Oni su u goroj situaciji od Partizana. Partizan može da odigra dobro. Može da odigra i kada je kraća rotacija, nije igrao ni Pejn, ni Džekiri. Imalo je tu dosta igrača, možda je ključ da Penjaroja skrati rotaciju. Vratio se Sterling Braun, imao je i Lakić neku rolu. Partizan može da krene, pa da vidimo šta će da se desi. Jednostavno u ovoj sezoni nikad nije pokazivao taj kontinuitet da se pobijedi utakmica", rekao je Lončar.

I dok se potezalo pitanje o Džabariju Parkeru, Lončar je samo promrmljao: "Treba ga skloniti".

Izvor: nordphoto GmbH / Engler / imago sportfotodienst / Profimedia

Nastavio je Lončar sa dešavanjima u Partizanu, najprije je govorio o mladom centru Urošu Mijailoviću, a onda i o Džabariju Parkeru. Kad je u pitanju Amerikanac, Lončar ima rješenje - njega više ne bi trebalo spominjati: "Ciljevi Partizana nisu usmjereni na rezultat u Evroligi, tako da svaki minut će dati dječaku (Urošu Mijailoviću) samopouzdanje, bio je fenomenalan, to su situacije gdje mladi igrači. Pokazao se dobro u odbrani, zaslužio je to. Parkera ne treba ni pominjati, on odvlači i nama pažnju i to dosta smeta i igračima. Njega nema, svima je jasno zašto ga nema."

"Nisu uspjeli da ga prodaju ili sklone do 5. januara, zato on mora da sjedi i da radi posao. Da li on to namjerno radi ili ne, mi to ne znamo. Vidjećemo šta kaže Penjroja, prošli put je rekao da ne zna koja noga je u pitanju. Slažem se sa vama, mali Mijailović i drugi igrači mogu da pokušaju da iznesu teret".

Ako se navijači pitaju - Džabariju Parkeru trebalo bi videti leđa. Čini se da je sličan stav i u ekipi Partizana, mada je vrlo teško donijeti odluku kad je u pitanju najskuplje pojačanje u istoriji kluba. "Mislim da trener može da presiječe, ali klub mora da donese odluku. Džabari Parker ima nevjerovatno visok ugovor, treba toliko novca da se baci, potroši. To nije dobro za klub, ne ovaj, već bilo koji. Da li se očekuje da se vrati, ne znamo, ali ne vidim neki optimizam što se tiče Džabarija Parkera u Partizanu", zaključio je Lončar.   

