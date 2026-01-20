logo
"Za mene je ovo poseban dan": Penjaroja emotivan poslije prve pobjede sa Partizanom u Evroligi

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Trener Partizana Đoan Penjaroja iznio je utiske poslije pobjede crno-bijelih u Minhenu.

Penjaroja o pobjedi protiv Bajerna Izvor: Screenshot/YouTube/@fcbayernbasketball

Partizan je pobijedio Bajern u 23. kolu Evrolige, ovo je bila prva pobijeda crno-bijelih poslije sedam bolnih poraza u elitnom takmičenju. Ujedno, bila je i prva pobjeda novog trenera Đoena Penjaroja od dolaska na mjesto stratega u Humskoj. Poslije pobjede trener crno-bijelih istakao je prve impresije, nagovještavajući da je ovo vrlo važna pobjeda jer je ostvarena na gostovanju.

"Srećni smo jer je za nas veoma važno da pobjeđujemo na gostovanjima. Ovo je moja prva pobjeda u Evroligi sa Partizanom i za mene je to poseban i važan dan. Znali smo da u ovoj utakmici moramo da kontrolišemo ritam i mislim da smo to vrlo dobro radili tokom svih 40 minuta", rekao je Penjaroja poslije pobjede.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

"Jedine probleme u prvom poluvremenu imali smo sa kontrolom defanzivnog skoka i izgubljenim loptama. Bajern je u prvom delu postigao 21 poen poslije ofanzivnih skokova i naših izgubljenih lopti. U drugom poluvremenu, smatram da smo se dobro nadmetali. Promašili smo neke otvorene trojke, ali su izgubljene lopte ponovo bile naš veliki problem, zbog čega nismo uspjeli da mirnije privedemo meč kraju", bio je jasan Španac kad su u pitanju problemi Partizana.

Bajern od dolaska trenera Svetislava Pešića igra mnogo bolje u Evroligi, te je u susretu sa Partizanom bio i favorit. "Ipak, na kraju je ovo dobra pobjeda, jer Bajern igra veoma dobro. U sjajnoj su formi, naročito u posljednje dvije ili tri nedjelje, i zato smo zadovoljni", zaključio je Penjaroja.   

