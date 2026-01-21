logo
"Samo to sam želio za rođendan": Arijan Lakić poslije Bajerna imao dupli razlog za slavlje

"Samo to sam želio za rođendan": Arijan Lakić poslije Bajerna imao dupli razlog za slavlje

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Košarkaš Partizana je poslije pobjede nad Bajernom imao dupli razlog za slavlje

Arijan Lakić o pobjedi Partizana protiv Bajerna Izvor: ArenaSport 1 / printscreen

Partizan je pobijedio i prekinuo crnu seriju od sedam poraza u Evroligi. Bila je to želja kuba, želja igrača, trenera i navijača, ali i Arijana Lakića. Igrač Partizana je na meču sa Bajernom proslavio 26. rođendan i kako i sam tvrdi jedina želja bila mu je pobjeda Partizana. Ostvarila se.

"Tražio sam pobjedu za rođendan, eto, ostvarila se. Podrška je bila odlična i na prošloj utakmici i na ovoj sad. I kad je to potrebno i kad nije, uvijek je potrebna. Mislim da izgledamo bolje na terenu, kad ide loša serija rezultata dobro se držimo kad imamo podršku navijača", rekao je Lakić poslije pobjede nad Bajernom.

"Želimo da nastavimo dalje, drago mi je da je bilo ovoliko navijača, pogotovu na gostujućem terenu. Odigrali smo dobru odbrambenu utakmicu, drago mi je, moramo tako da nastavimo", dodao je Lakić u razgovoru za Arenu sport.

Svi igrači koji su ušli na teren u ekipi Partizana postigli su poene. Lakić je konkretno ubacio jednu trojku iz jednog šuta i za 10 minuta zabilježio i jedan skok. Jedan od miljenika Partizana bio je zadovoljan rezultatom ekipe, posebno time što su gotovo svi na terenu dali doprinos.

"Želim to, želim da nastavimo ovako da igramo. Evroliga je takva - moramo svaku utakmicu da igramo 40 minuta isto, sa karakterom, borbom, rezultat ne može da bude isti svaki put, ali moramo da vjerujemo da će biti", završio je Arijan Lakić.

