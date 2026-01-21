logo
"Imali smo šansu, nismo je iskoristili": Pešić svima otkrio zašto je Bajern pao kod kuće

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Trener Bajerna Svetislav Pešić poslije poraza na domaćem terenu iznio je utiske

Svetislav Pešić o porazu od Partizana Izvor: Screenshot/YouTube/@fcbayernbasketball

Bajern koji vodi Svetislav Pešić poražen je u Minhenu od ekipe Partizana. Crno-bijeli su uspjeli da prekinu niz od sedam poraza u Evroligi, što je bio najgori niz u istoriji kluba. "Parni valjak" je sa trenerom Đoanom Penjarojom ostvario prvi trijumf, a poslije poraza susret je analizirao i legendarni trener.

Svetislav Pešić je na konferenciji za medije rekao je: "Bila je ovo utakmica u kojoj nismo mogli da pronađemo ritam u napadu. Čestitam Partizanu", kratko je rekao Pešić.

Bajern je uspio početkom posljednje četvrtine da se vrati u meč, čak i da pobijede, ali crno-bijeli su smogli snage da momentum vrate na svoju stranu. "Imali smo naše šanse, pronašli smo ritam u četvrtoj četvrtini u pravom trenutku. Imali smo i pozitivan rezultat na našoj strani, ali nismo iskoristili to. Partizan je zaslužio da pobijedi", zaključio je Pešić.

Bajern u duplom kolu ima još jedan težak zadatak, ekipa iz Minhena igraće protiv Valensije u u 24. kolu Evrolige u susretu koji je na programu u četvrtak od 20.30 sati.

Tagovi

KK Partizan KK Bajern Evroliga Svetislav Pešić

