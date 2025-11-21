logo
Majk Džejms suspendovan tri meča: Htio da tuče sudiju

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Majk Džejms suspendovan je od strane francuske košarkaške lige i neće igrati na naredna tri meča. U naletu bijesa je napao sudiju i bio je spreman i na fizički obračun...

Majk dzejms suspendovan zbog napada na sudiju Izvor: MARTIN ALEX / imago sportfotodienst / Profimedia

Majk Džejms je suspendovan na tri utakmice i neće moći da pomogne Monaku. Nisu u pitanju mečevi u Evroligi, već utakmice u francuskom šampionatu. On je na meču protiv Le Mana izgubio živce i napao sudiju Rosa i bio spreman i na fizički obračun zato što nije dosudio faul na njemu. Saigrači su morali da ga razdvajaju od arbitra.

Takve stvari se ne praštaju nikome, pa ni jednom od najboljih. Monako će tako igrati bez Džejmsa protiv Burga, Dižona i Strazbura. Doduše, ne bi trebalo to pretjerano da utiče ni na njega ni na tim Vasilisa Spanulisa.

Monaku je mnogo bitnija Evrolige, Spanulis odmara igrače za mečeve u domaćem šampionatu, tako da će mu ova prinudna pauza vjerovatno i dobro doći da čuva energiju za Evroligu.

(MONDO)

Tagovi

Majk Džejms KK Monako

