Karsen Edvards je noćna mora Crvene zvezde: Poznato da li će igrati

Crvena zvezda gostuje Virtusu u 24. kolu Evrolige.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde gostuju Virtusu u Bolonji u 24. kolu Evrolige. Italijanski crno-bijeli su trenutno ispod crte plej-ina, na 11. poziciji sa skorom 11:11, dok su beogradski crveno-bijeli na 10. pociji sa 13:10. Tim Duška Ivanovića će imati dan manje za odmor jer će ove srijede od 20.30 dočekati Fenerbahče.

Postojala je bojazan da Virtus neće moći da računa na najboljeg igrača Karsena Edvardsa koji se povrijedio na prvenstvenoj utakmici sa Trevizom, ali pregledi su pokazali da povreda nije ozbiljnije prirode.

Edvards je zadobio "kontuziju glutealne regije", ali se brzo oporavio i biće na raspolaganju Dušku Ivanoviću za duel protiv Fenerbahčea, a potom i Crvene zvezde u petak.

Ono što je sigurno, Luka Vildoza i Alen Smailagić sigurno neće nastupiti duplom kolu. Argentinac je bliži povratku i očekuje se da se vrati za naredni prvenstveni meč.

Na koga računa Saša Obradović?

Košarkaši Zvezde ostvarili su novu veliku pobjedu na gostovanju, pošto su poslije dramatičnog meča i produžetka savladali Monako. Sad ih čeka put u Bolonju. Obradović je nije u tim uvrstio Džoela Bolomboja nakon konsultacija medicinskog tima, pa sjajni centar još uvijek čeka na povratničke evroligaške minute.

Takođe, Devonte Grejem nije ulazio na teren iako je bio u sastavu, pa se očekuje da Obradović ukaže povjerenje istim igračima kao u Monaku. Na listi povrijeđenih ostali su još Hasijel Rivero, Ajzea Kenan i Tajson Karter koji su i dalje neizvjesni do kraja sezone.