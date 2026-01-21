logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Karsen Edvards je noćna mora Crvene zvezde: Poznato da li će igrati

Karsen Edvards je noćna mora Crvene zvezde: Poznato da li će igrati

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda gostuje Virtusu u 24. kolu Evrolige.

Karsen Edvards upitan za meč sa Crvenom zvezdom Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde gostuju Virtusu u Bolonji u 24. kolu Evrolige. Italijanski crno-bijeli su trenutno ispod crte plej-ina, na 11. poziciji sa skorom 11:11, dok su beogradski crveno-bijeli na 10. pociji sa 13:10. Tim Duška Ivanovića će imati dan manje za odmor jer će ove srijede od 20.30 dočekati Fenerbahče.

Postojala je bojazan da Virtus neće moći da računa na najboljeg igrača Karsena Edvardsa koji se povrijedio na prvenstvenoj utakmici sa Trevizom, ali pregledi su pokazali da povreda nije ozbiljnije prirode.

Edvards je zadobio "kontuziju glutealne regije", ali se brzo oporavio i biće na raspolaganju Dušku Ivanoviću za duel protiv Fenerbahčea, a potom i Crvene zvezde u petak.

Ono što je sigurno, Luka Vildoza i Alen Smailagić sigurno neće nastupiti duplom kolu. Argentinac je bliži povratku i očekuje se da se vrati za naredni prvenstveni meč.

Na koga računa Saša Obradović?

Košarkaši Zvezde ostvarili su novu veliku pobjedu na gostovanju, pošto su poslije dramatičnog meča i produžetka savladali Monako. Sad ih čeka put u Bolonju. Obradović je nije u tim uvrstio Džoela Bolomboja nakon konsultacija medicinskog tima, pa sjajni centar još uvijek čeka na povratničke evroligaške minute.

Takođe, Devonte Grejem nije ulazio na teren iako je bio u sastavu, pa se očekuje da Obradović ukaže povjerenje istim igračima kao u Monaku. Na listi povrijeđenih ostali su još Hasijel Rivero, Ajzea Kenan i Tajson Karter koji su i dalje neizvjesni do kraja sezone.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda Virtus Bolonja Evroliga Karsen Edvards

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC