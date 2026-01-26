Zvezda pobijedila Beč pred spektakl Evrolige: Jago i Nvora zagrijali crveno-bijele za Beogradsku arenu

Košarkaši Crvene zvezde okviru ABA lige pobijedili debitanta tog takmičenja iz Beča. Bilo je to zagrijavanje za petak i meč protiv Dubaija u Evroligi.

Izvor: MP Press

Crveno-bijeli su mirno slavili u "Pioniru" protiv Beča 108:99, protiv gosta koji je došao u Beograd da se nadigrava i koji je ostavio na parketu sve što je imao.

Bilo je padova, lakše povrede Jaga Dos Santosa, bilo je i tenzije između Džordana Nvore i Jarambauskasa, a na kraju je sve završeno rutinskom pobjedom ekipe Saše Obradovića.

Zvezda je meč otvorila sa izmijenjenom rotacijom, pošto je Saša Obradović odlučio da poštedi nekoliko nosilaca igre i pruži priliku košarkašima sa manjom minutažom. Takav pristup donio je veću ulogu Jagu, Miljenoviću i Davidovcu, dok je Bolomboj zauzeo mjesto u startnoj petorci.

Domaći tim je od prvog minuta nametnuo visok tempo i napadački ritam, a posebno inspirisan bio je Dobrić, koji je serijom dalekometnih pogodaka trasirao put ka ranom vođstvu. Beč je uspijevao da odgovori šutevima spolja, ali je Zvezda u skoku potpuno nadigrala rivala, obezbjeđujući sebi veliki broj drugih napada.

Kontrola reketa omogućila je crveno-bijelima da se sredinom druge četvrtine rezultatski odvoje i mirno privedu poluvrijeme u svoju korist. Kratki prekid izazvan Jagovim padom nije uticao na tok susreta, pošto se plejmejker brzo vratio u igru.

Povratkom sa pauze, gosti su pojačali agresivnost i serijom poena zaprijetili da dodatno zakomplikuju duel, ali je pravovremeni tajm-aut stabilizovao domaći sastav. Iako razlika nije značajnije rasla, Zvezda je zadržala kontrolu, a u završnoj dionici ubacila u višu brzinu. Tada su Nvora, Jago i Izundu potpisali odlučujuću seriju kojom je pitanje pobjednika definitivno riješeno.

Završnica je protekla u znaku mlađih igrača, koji su dobili priliku da osjete seniorski ritam, dok je publika ispratila rutinsku pobjedu domaće ekipe.

Statistički, najviše se istakao Nvora sa 23 poena, uz dobru podršku Dobrića i Jaga, dok su u redovima gostiju najbolji bili Bum i Hanter.



