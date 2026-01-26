"Ne želim da uvrijedim bilo koga": Pešić iskreno o Zvezdi i Partizanu, kaže da je ovo jedini način za spas

Iskusni stručnjak Svetislav Pešić zalaže se za formiranje profesionalne srpske lige.

Bivši selektor Srbije, a sada trener Bajerna Svetislav Pešić govorio je o problemima u srpskoj košarci uz osvrt na Crvenu zvezdu i Partizan koji konačno od ove sezone imaju višegodišnje licence u Evroligi. Iskusni stručnjak smatra da je profesionalna srpska liga spas i da je Srbiji potreban kontinuitet rezultata.

Prema njegovom mišljenju najkvalitetniji timovi trenutno su Olimpijakos i Valensija jer ne vrše radikalne promjene i ne žele instant rezultate.

"Partizan i Zvezda su bili pod velikim pritiskom, jer oni bez Evrolige imaju praktično ugroženu egzistenciju. Razlog zašto je veliki broj stranaca prisutan u srpskim klubovima je instant kvalitet, jer bi samo uspjehom u ABA ligi mogao obezbijediti prolazak u Evroligu. Na svu sreću, to se sada promijenilo i Zvezda i Partizan imaju trogodišnje licence, uz mogućnost da postanu i suvlasnici, kao i drugi klubovi. Bez kontinuiteta se ne može ništa i ne želim da uvrijedim bilo koga, ali dvije ekipe koje igraju najbolju košarku su Olimpijakos i Valensija. Oni dokazuju da je na nivou vrhunskog sporta, kontinuitet veoma važan. Oba kluba imaju slične rostere nekoliko godina, iste trenere i isti staf. To omogućuje tim ekipama da igraju košarku visokog kvaliteta. Ja mislim da je to budućnost i za srpske klubove. Za Zvezdu i Partizan prije svih je važno da oni insistiraju na onome što je pokrenuo Savez – da se formira profesionalna srpska liga. Jer će upravo oni od toga imati najveći profit", rekao je Pešić za "Arenasport".

Očekivanja javnosti su velika, a Pešić smatra da srpski klubovi moraju da se transformišu i posvete se domaćim snagama. Proces možda hoće biti bolan za navijače, ali na duge staze bi donio mnogo više.

"Kod nas je samo rezultat i samo pobjeda. Međutim, za velike stvari mora da postoji kontinuitet, koji podrazumijeva strpljenje. Da se izdrži i poraz da bi sutra bilo bolje. Nemoguće je stalno pobjeđivati i to ne može niko danas. Ono što bih ja kao čovjek iz srpske košarke volio da vidim, isto kao i svi ostali, da Zvezda i Partizan i dalje igraju Evroligu i da se koliko god je moguće posvete našem potencijalu. On više nije takav kao što je to bilo u bivšoj Jugoslaviji. Mi smo se malo i smanjili, ali popularnost košarke nikada nije bila veća. 'Vječiti' moraju biti avangardni u tome, a mediji i navijači moraju prihvatiti da neće biti nekih rezultata. Pobjeđivaće se i gubiti sa domaćim igračima, ali će se stvoriti baza i sistem iz kojih će doći vrhunski rezultati", rekao je Pešić.