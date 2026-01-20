logo
Pešić otkrio kako je Bajern ostao bez najboljeg igrača: "Otišla mu je žena, a onda je morao i on"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Trener Bajerna Svetislav Pešić otkrio je zbog čega je Spenser Dinvidi napustio ekipu.

Svetislav Pešić o odlasku Spensera Dinvidija Izvor: MN PRESS, Oliver Mueller / imago sportfotodienst / Profimedia

KK Bajern je neposredno pred preuzimanje ekipe od strane Svetislava Pešića ostao bez najboljeg igrača u timu. Američki košarkaš Spenser Dinvidi napustio je tim iako je bilježio vrlo dobre partije u novoj strani. U trenutku nije bilo sasvim jasno zbog čega je igrač napustio klub, bilo je poznato samo da su u pitanju lični razlozi.

Klub je ubrzo obavijestio navijače da se Dinvidi neće vraćati, a nekoliko nedjelja kasnije detaljnije je poznato zašto je Amerikanac donio odluku da raskine ugovor sa klubom. Novi trener minhenske ekipe Svetislav Pešić otkrio je detalje: "I nas je iznenadio. Obavijestio je Dragana Tarlaća prije meča protiv Hapoela iz Tel Aviva da ima porodične probleme. Njegova supruga je došla u Minhen za Božić, ali je morala odmah da se vrati zbog bolesti svog oca. Zatim je on morao da ode zbog bolesti svoje majke. Sve se desilo u roku od dva dana i on je morao da ode", rekao je bivši selektor reprezentacije Srbije u razgovoru za "Basketball Sphere".

Klub je želio da ga zadrži. "Dvaput smo ga pitali kada bi mogao da se vrati i donese odluku. Prvi put je postojala mogućnost, ali drugi put je definitivno potvrdio da mora da ostane kako bi se posvetio svojoj majci, kao i ocu svoje supruge. Nažalost, sve se desilo na veoma nesrećan način za Spensera i njegovu porodicu, a djelimično i za nas", rekao je Pešić.

Ovaj Amerikanac je iznenadio mnoge kada je ove jeseni odlučio da potpiše za Bajern, nakon 11 godina bogate NBA karijere u timovima poput Detroita, Bruklina, Vašingtona, Dalasa, a potom ponovo Bruklina, Dalasa i Lejkersa. Iskusni bek odigrao je 11 utakmica u Evroligi za Bajern, prosječno bilježeći 11,7 poena i 2,9 asistencija po meču.

