Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

"Ovdje se ništa nije promijenilo": Sarkastični Pešić briljirao na konferenciji poslije poraza od Partizana

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
Iskusni stručnjak Svetislav Pešić bio je raspoložen uprkos neuspjehu na domaćem terenu.

Svetislav Pešić nezadovoljan njemačkim novinarima Izvor: FC Bayern Basketball/Youtube/Printscreen

Trener Bajerna iz Minhena Svetislav Pešić bio je raspoložen na konferenciji za medije uprkos porazu od Partizana u 23. kolu Evrolige. Crno-bijeli su ostvarili prvu pobjedu od dolaska Đoana Penjaroje, na čemu im je čestitao nekadašnji selektor Srbije. Njegova obraćanja pred medijima su obično jako zanimljiva, a nije nas razočarao ni ovog puta.

Pešić je u neobaveznom razlogovoru sa PR-om kluba kritikovao njemačke medije. Bajern je u prošlom kolu pobijedio višestrukog šampiona Evrope, ekipu Panatinaikosa, a na konferenciju su došla samo tri novinara. Ovog puta je bilo drugačije, konferencijska sala je bila punija, iako je njegov tim poražen.

Imao je legendarni trener monolog prije nego što je počeo da odgovara na pitanja:

  • "Prošli put su bila tri novinara kada smo dobili Panatinakos."
  • "Kada pobijedimo to nikog ne interesuje. Ako izgubimo, svi su tu."
  • "Zanimljivo, mislio sam da se nešto promijenilo u Njemačkoj, ali nije."
  • "Ako pobijedimo Panatinaikos, nekadašnjeg šampiona Evrope, očekujemo tri novinara."

Cijelu situaciju pogledajte u nastavku:

Šta je bio razlog poraza od Partizana?

Svetislav Pešić je na konferenciji iznio realne razloge poraza. "Bila je ovo utakmica u kojoj nismo mogli da pronađemo ritam u napadu. Čestitam Partizanu", kratko je rekao Pešić.

"Imali smo naše šanse, pronašli smo ritam u četvrtoj četvrtini u pravom trenutku. Imali smo i pozitivan rezultat na našoj strani, ali nismo iskoristili to. Partizan je zaslužio da pobijedi", zaključio je Pešić.

Tagovi

Svetislav Pešić KK Bajern KK Partizan Evroliga

