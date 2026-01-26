Crvenoj zvezdi će se dopasti nove prognoze u Evroligi

Pojavile su se nove predikcije oko rasporeda na kraju Evrolige i šanse Crvene zvezde su ozbiljne.

Izvor: MN PRESS

Nakon još jednog duplog kola Evrolige došlo je do jasne podjele na tabeli, između prvih deset i drugih deset. Tako je razlika između prvog na tabeli Hapoela - i Crvene zvezde koja je na desetom mjestu - razlika samo tri pobjede, dok je toliko i između Zvezde i prvih ekipa ispod nje (Virtusa, Dubaija i Olimpije).

Međutim, daleko od toga da je situacija kristalno jasna, do kraja će se igrati još 15 kola i razni scenariji su mogući, s tim da je dobra vijest za Crvenu zvezdu da superkompjuter kaže da je 88 odsto u plej-inu.

EuroLeague Playoff & Play-In Projection | Round 24/38 (️ card)



Key takeaways so far:

Tier I: 6 teams vying for Top 4 positions

Tier II: 10 teams already identified for Playoff and Play-In spots

Tier III: Very low chances for Play-In below 10th place



Top 4 | 24 wins…pic.twitter.com/XffGcblcOE — Figurei8ht (@Figurei8ht)January 25, 2026



Specijalizovani profil na Tviteru "Figurei8ht", koji se čitave sezone bavi predikcijama u Evroligi, objavio je da su Zvezdine šanse drastično skočile poslije pobjeda nad Monakom i Virtusom, tako da će zapravo biti čudo ako na kraju ne završi u najboljih deset ekipa.

Što se tiče šansi za najboljih šest, što donosi direktan plasman u plej-of, Zvezdine šanse su tu 30 odsto, najmanje od svih klubova iz najboljih deset, s tim da se predviđa da će biti deveta na tabeli ispred Panatinaikosa.

Još manje šanse su za najboljih četiri (12 odsto), gde su Fenerbahče, Olimpijakos, Real Madrid i Monako, dok je aktuelni lider takmičenja Hapoel smješten na peto mjesto. Što se tiče Partizana, koji je na skoru 8-16, njemu se ne daju nikakve šanse da će se uključiti u borbu za gornji dio tabele.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:44 Saša Obradović intervju na engleskom posle Monako Zvezda Izvor: TV Arena sport Izvor: TV Arena sport

(MONDO)