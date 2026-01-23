Virtus - Crvena zvezda, uživo: Italijani vratili prednost u Bolonji

Crvena zvezda u 20.30 sati gostuje Virtusu u Bolonji.
Crvena zvezda i Virtus sastaju se u 24. kolu Evrolige u meču koji počinje u 20.30 sati. Ekipa Saše Obradovića želi da nastavi niz pobjeda i poslije Monaka i Milana ostvari još jedan trijumf.
Dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut...
5' Rafal na početku utakmice
Karsen Edvards ubacio je trojku iz ugla za vođstvo Virtusa 18:15
3' Zvezda vodi!
9:2 za Zvezdu! Srpski tim je nezaustavljiv u Bolonji, odlično je startovao.
Obradović ponosan poslije Monaka, slijedi Virtus
Trener Crvene zvezde Saša Obradović je poslije velike pobjede nad Monakom otkrio kako je tim slavio: "Mislim da smo sjajno otvorlii utakmicu, pa u jednom momentu bez ikakve potrebe imali neke izgubljene lopte koje Monaku, pogotovo na ovom terenu, daje lake poene iz kontranapada. Iz toga su našli samopouzdanje", rekao je Saša Obradović.
Dobro došli!
Crvena zvezda kreće po treću vezanu pobjedu u Evroligi i sastaće se sa ekipom Virtusa u 24. kolu elitnog takmičenja. Dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut uz MONDO lajv tekstualni prenos.