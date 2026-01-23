Virtus - Crvena zvezda, uživo: Italijani vratili prednost u Bolonji

Crvena zvezda u 20.30 sati gostuje Virtusu u Bolonji.

Crvena zvezda i Virtus sastaju se u 24. kolu Evrolige u meču koji počinje u 20.30 sati. Ekipa Saše Obradovića želi da nastavi niz pobjeda i poslije Monaka i Milana ostvari još jedan trijumf.

Dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut...