Virtus - Crvena zvezda, uživo: Italijani vratili prednost u Bolonji

Crvena zvezda u 20.30 sati gostuje Virtusu u Bolonji.

Crvena zvezda i Virtus sastaju se u 24. kolu Evrolige u meču koji počinje u 20.30 sati. Ekipa Saše Obradovića želi da nastavi niz pobjeda i poslije Monaka i Milana ostvari još jedan trijumf.

Dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut...

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
20:40

5' Rafal na početku utakmice

Karsen Edvards ubacio je trojku iz ugla za vođstvo Virtusa 18:15

20:35

3' Zvezda vodi!

9:2 za Zvezdu! Srpski tim je nezaustavljiv u Bolonji, odlično je startovao.

18:47

Obradović ponosan poslije Monaka, slijedi Virtus

Trener Crvene zvezde Saša Obradović je poslije velike pobjede nad Monakom otkrio kako je tim slavio: "Mislim da smo sjajno otvorlii utakmicu, pa u jednom momentu bez ikakve potrebe imali neke izgubljene lopte koje Monaku, pogotovo na ovom terenu, daje lake poene iz kontranapada. Iz toga su našli samopouzdanje", rekao je Saša Obradović.

18:46

Tabela



Standings provided by Sofascore

18:46

Dobro došli!

Crvena zvezda kreće po treću vezanu pobjedu u Evroligi i sastaće se sa ekipom Virtusa u 24. kolu elitnog takmičenja. Dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut uz MONDO lajv tekstualni prenos.

Najnovije